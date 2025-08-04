Вратарь украинского «Кривбасса» отказался возвращаться после сборов в Словении

Вратарь «Кривбасса» Омельченко отказался возвращаться на Украину после сборов

Tекст: Вера Басилая

Голкипер футбольного клуба «Кривбасс» Игорь Омельченко не вернулся на Украину после сборов команды в Словении, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе клуба, спортсмен самовольно покинул расположение команды и отказался возвращаться в «Кривбасс», несмотря на действующий контракт до лета 2026 года. Клуб сообщил, что поддерживает контакт с вратарем, а также взаимодействует с соответствующими организациями по вопросу его возвращения.

Также в заявлении клуба говорится, что Омельченко призывают вернуться к выполнению контрактных обязательств. Руководство клуба подчеркивает, что продолжает предпринимать все необходимые меры для возвращения игрока в команду.

Отмечается, что Омельченко выступает за «Кривбасс» в категории до 19 лет, за прошлый сезон провел 25 матчей, из которых в пяти оставил ворота «сухими».

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