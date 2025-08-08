Руководство рудника «Пионер» приговорили к 5,5 годам колонии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зейский районный суд вынес приговор управляющему директору и главному инженеру рудника «Пионер» – Бирюкову и Черникову – по делу о гибели 13 горняков в результате обрушения породы в марте 2024 года, передает РИА «Новости». Суд признал их виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Оба фигуранта приговорены к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом руководить работами на опасных производственных объектах в течение 2,5 лет. В зале суда Бирюков и Черников были взяты под стражу. В ходе заседания они признали свою вину полностью.

Трагедия произошла на АО «Покровский рудник» 18 марта 2024 года, когда прорыв обводнённых песчано-глинистых масс затопил шахту. В результате погибли 13 сотрудников подрядчика ООО «Звездный». Следствие установило, что с 2019 года подземные работы велись без необходимой документации и разрешений.

Ключевыми нарушениями стали отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, игнорирование требований по осушению карьера и недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. По данным суда, бездействие руководства рудника стало одной из главных причин трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный инженер рудника «Пионер» был арестован по делу о ЧП на предприятии. Следственный комитет задержал двух сотрудников Ростехнадзора, связанных с расследованием происшествия на руднике. Оператор рудника «Пионер» разъяснил ситуацию с извлечением тел погибших горняков.