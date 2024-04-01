Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Оператор «Пионера» разъяснил вопрос извлечения тел горняков
Извлечение тел погибших на руднике «Пионер» горняков может начаться после обеспечения безопасности на объекте
Вопрос об извлечении тел горняков из шахты на руднике «Пионер» может быть рассмотрен после обеспечения безопасности работ на объекте, сообщили в пресс-службе АО «Покровский рудник» (оператор рудника «Пионер»).
До обеспечения безопасности работ речи об извлечении тел не идет, сообщили в пресс-службе ТАСС.
Сейчас в шахте вообще нельзя работать, там слишком опасно, заключили там.
Напомним, спасательную операцию на руднике «Пионер» официально завершили из-за угроз повторных обвалов. В шахте были заблокированы 13 горняков.