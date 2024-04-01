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Спасатели прекратили поиски рабочих на месте обвала на руднике «Пионер»
Спасатели прекратили поиски рабочих на месте обвала на руднике «Пионер» в Приамурье
Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области, где две недели назад при обвале в шахте оказались заблокированы 13 горняков, официально завершена из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин, сообщает пресс-служба АО «Покровский рудник» (оператор рудника «Пионер»).
Как говорится в сообщении, результаты бурения показали, что выработки заполнены горной массой и водой, было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер». Там добавили, что жизням сотрудников рудника и спасателей, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, передает «Интерфакс».
Как сообщили в пресс-службе АО «Покровский рудник», с сегодняшнего дня родственники погибших получат от рудника единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи, а затем будут получать ежемесячную выплату на детей в размере среднемесячной зарплаты до достижения ими совершеннолетия, передает ТАСС.
Ранее в МЧС сообщали, что в ходе бурения разведочных скважин на руднике «Пионер» спасатели обнаружили воду, глину и лед.