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Арестован главный инженер рудника «Пионер»
Под арест помещен главный инженер рудника «Пионер», где погибли 13 горняков, сообщили в прокуратуре Амурской области в среду.
Инженер арестован до 19 мая, ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ», передает ТАСС со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.
Также обвинение предъявлено управляющему директору рудника, он также заключен под стражу. Под стражу заключены и старший госинспектор и заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора.
Их подозревают в халатности. По версии следствия, в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок рудника они не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности рудника.