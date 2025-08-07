В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
В Сочи открыли архив историй о дружбе народов в годы войны
В центре Сочи открылась выставка «СВОИ» с архивом историй о межнациональной дружбе, где каждый может добавить историю своей семьи через интернет.
Национальный архив посвящен дружбе между народами и взаимовыручке в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Каждый желающий теперь может добавить свою семейную историю на сайте архивсвои.рф и внести вклад в сохранение исторической памяти. Активисты из дружественных государств, в том числе Абхазии, также подключаются к проекту.
Архив насчитывает более 2,5 тыс. историй из всех регионов России, отражающих подвиги, дружбу и сплоченность народов в тяжелые периоды отечественной истории.
Руководитель Дома народов России Анна Полежаева на открытии заявила: «У россиян генетический код Победителей. Национальный архив «СВОИ» – важное культурное и историческое событие, призванное укрепить связь поколений и сохранить память о подвигах наших героев в годы Великой Отечественной войны и в период специальной военной операции».
Полежаева подчеркнула, что архив объединяет представителей разных национальностей и поколений, доказывая силу единства многонационального народа России. Особое внимание уделено историям о потомках победителей, которые сегодня продолжают традиции своих предков на рубежах СВО, отмечая преемственность патриотизма и чести.
Глава ФАДН России Игорь Баринов отметил, что уникальность проекта в его персонализации: «В каждой семье есть свой герой, кто-то потерял отца, деда, брата или сына во время Великой Отечественной войны, что и перекликается с проектом, потому что люди размещают истории о своих близких, чтобы память о них предавалась из поколения в поколение».
Баринов выразил надежду, что проект получит широкую поддержку среди молодежи и в образовательных учреждениях.