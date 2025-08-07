  • Новость часаКимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска
    Провал туристического сезона в Анапе помог Крыму
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    Эфиопия отказала России в самолетах
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    Зеленский заявил, что Россия «теперь больше настроена на прекращение огня»
    ВС России уничтожили батальоны ВСУ в Днепропетровской области ударами ФАБ
    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Что общего у России и Эфиопии

    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    7 августа 2025, 09:38 • Новости дня

    Ученые сообщили о предстоящей мощной магнитной буре на Земле

    Лаборатория солнечной астрономии предупредила о мощной магнитной буре на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу утром в результате удара высокоскоростного плазменного облака по земному магнитному полю ожидается буря с геомагнитным индексом Kp 6 – максимумом за последние два месяца.

    Мощная магнитная буря ожидается на Земле в пятницу утром, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По расчетам ученых, выброс солнечной плазмы после вспышки уровня M4.4, которая произошла 5 августа, заденет планету сильнее, чем предполагалось ранее. Геомагнитный индекс Kp, по их прогнозу, достигнет значения шесть – это будет максимальный показатель с 13 июня.

    Эксперты отмечают: «События данного масштаба способны воздействовать на энергетические системы высоких широт, приводить к отличиям орбитального сноса спутников от прогнозируемого и влиять на радиосвязь». Полярные сияния во время таких бурь могут быть видны до широты 50 градусов.

    Указано, что ухудшение геомагнитной обстановки начнется уже в ночь с четверга на пятницу из-за влияния корональной дыры, а повышенный фон может сохраняться почти неделю. Прогнозы по развитию событий могут измениться в зависимости от фактической траектории движения облака плазмы: если оно отклонится всего на 3-5 градусов, буря может не состояться или, наоборот, усилиться.

    Отметим, в четверг на Солнце зафиксировали шестую в августе вспышку предпоследнего класса мощности М. Ранее в августе произошла самая мощная солнечная вспышка.

    Специалисты предупредили россиян о начале магнитных бурь.

    5 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    США собрались раньше Китая и России занять лучшую часть Луны

    НАСА: США планируют доставить ядерный реактор на Луну к 2030 году

    США собрались раньше Китая и России занять лучшую часть Луны
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава НАСА подтвердил планы США по доставке ядерного реактора на Луну для обеспечения энергией будущей базы.

    Министр транспорта США и глава НАСА Шон Даффи заявил о планах по доставке ядерного реактора на Луну. ТАСС передает, что это необходимо для обеспечения энергией будущей базы и подготовки к полету на Марс.

    «Мы участвуем в гонке за Луну, в гонке с Китаем за Луну. А чтобы иметь базу на Луне, нам нужна энергия», – сказал Даффи. США стремятся первыми занять лунную территорию с залежами льда и солнечным светом.

    По словам Даффи, мощность реактора составит 100 киловатт, что эквивалентно потреблению энергии дома площадью 186 квадратных метров за три с половиной дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ядерная энергетика рассматривается как стратегический козырь страны в освоении космоса на ближайшие десятилетия.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил о работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт подчеркнул, что разрабатываемый в России космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой не имеет отношения к ядерному оружию.

    4 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Умер космонавт Герой России Талгат Мусабаев
    Умер космонавт Герой России Талгат Мусабаев
    @ Альберт Пушкарев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На 74-м году жизни умер космонавт, Герой России Талгат Мусабаев; президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с его смертью.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Талгата Мусабаева, передает ТАСС.

    В пресс-службе главы казахстанского государства сообщили, что Токаев высоко оценил заслуги Мусабаева, отметив его вклад в развитие казахстанской космонавтики и общественную деятельность.

    В телеграмме Токаева говорится, что Мусабаев был героем, трижды побывавшим в космосе и прославившим Казахстан своими подвигами. Токаев подчеркнул, что Мусабаев посвятил всю свою трудовую жизнь прогрессу отечественной космонавтики и стал инициатором многих важных общественных инициатив.

    Талгат Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области. Он был Народным героем Казахстана, Героем России и совершил три космических полета. Первый полет состоялся в 1994 году, затем он полетел в космос в 1998 и 2001 годах.

    Мусабаев был командиром первой российской экспедиции посещения Международной космической станции.

    Общая продолжительность его пребывания в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Мусабаев начал подготовку к полетам в 1991 году, когда был зачислен кандидатом в космонавты в составе четвертой группы отряда космонавтов.

    6 августа 2025, 19:47 • Видео
    Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

    На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    5 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Российские ученые провели уникальную фотосессию Луны с орбиты

    Ученые из МГУ провели уникальную фотосессию Луны с помощью наноспутника

    Tекст: Евгения Караваева

    Исследователям из МГУ удалось получить снимки Луны, используя спутник дистанционного зондирования Земли, благодаря специально разработанным программам баллистики и планирования.

    Сотрудники факультета космических исследований МГУ и компании «Спутникс» успешно провели космическую фотосессию Луны с помощью наноспутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М-2» (ДЗЗ), сообщает пресс-служба университета в Telegram. Ученые применили специальные расчеты, позволившие использовать спутник в качестве орбитального телескопа.

    Для подготовки съемки были задействованы разработанные на факультете программы – баллистический конструктор MIDE и планировщик AstroPlanner, созданные в рамках проекта «ЦУП из коробки». Это позволило точно определить параметры и обеспечить съемку Луны с борта спутника.

    Изображения Луны используются для калибровки камер спутников ДЗЗ, а полученные снимки помогают автоматизировать этот процесс для различных орбит и временных интервалов. Обычно такие спутники фиксируют изображения Земли, но в тени орбиты возможно астрономическое фотографирование ярких объектов, среди которых Луна занимает важное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые рассказали, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и выбросить крупные объемы лунных пород, угрожающих спутникам на орбите Земли.

    Глава Роскосмоса Юрий Баканов и и. о. администратора НАСА Шон Даффи обсудили освоение Луны и дальнего космоса.

    5 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Генерал-лейтенант США: Космические силы Америки запустят спутники-шпионы

    Tекст: Евгения Караваева

    Космические силы США анонсировали запуск новой спутниковой разведывательной группировки, которая будет отслеживать движения объектов на суше и воде.

    Космические силы США планируют в 2026 году запустить новую сеть разведывательных спутников для отслеживания перемещений наземных и морских объектов совместно с Национальным управлением военно-космической разведки, передает ТАСС со ссылкой на портал Defense One.

    Издание приводит слова генерал-лейтенанта Деанны Берт, что программа GMTI станет ответом на дефицит разведданных после списания самолетов боевого управления E-8 JSTARS в 2023 году.

    Она подчеркнула, что в рамках инициативы уже запущены вспомогательные спутники, включая аппараты связи и радиолокационного наблюдения. Основная задача новой спутниковой группировки – снабжение данными Индо-Тихоокеанского командования ВС США. Берт не раскрыла количество спутников, которые планируется вывести на орбиту в 2026 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что главные инвестиции Пентагона будут направлены на развитие космической спутниковой разведки, а большая часть средств наблюдения и сбора информации вскоре будет базироваться на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главы Роскосмоса и НАСА провели первые переговоры с 2018 года. Также Роскосмос сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС и объяснил отмену запуска Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11

    6 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    FT сообщила о риске исчезновения мировых пляжей

    FT: Пляжи мира оказались под угрозой исчезновения

    Tекст: Мария Иванова

    Береговые линии популярных городов, таких как Майами и Барселона, ежегодно теряют десятки тысяч кубометров песка, несмотря на усилия по восстановлению пляжей, пишет Financial Times (FT).

    Власти ряда прибрежных городов по всему миру сталкиваются с острой проблемой эрозии пляжей, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию Financial Times.

    В статье отмечается, что пляжи в Майами, Барселоне и на Золотом побережье Австралии быстро теряют песок из-за размывания береговой линии. Представители местных администраций пытаются найти способы спасти пляжи от исчезновения в ближайшие годы.

    В материале FT подчеркивается, что эрозия происходит как по естественным причинам, так и из-за воздействия человека – штормов, приливов и повышения уровня моря, спровоцированного глобальным потеплением и таянием ледников. Для предотвращения дальнейших потерь искусственно завозится песок, который служит естественным барьером от затоплений.

    Однако спрос на песок высок в строительной отрасли, а стоимость его доставки стремительно растет. Например, в американском городе Роданте (Северная Каролина) с 2020 года 11 домов обрушились в океан после потери берега. Местные власти оценивают расходы на восстановление пляжей в сумму более сорока млн долларов, которой у города нет.

    В Барселоне берег ежегодно теряет 30 тыс. кубометров песка – это эквивалентно объему двенадцати олимпийских бассейнов. Несмотря на попытки укрепить береговую линию, существует вероятность, что некоторые пляжи могут полностью исчезнуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи ЕС зафиксировали спад потепления впервые за два года.

    Климатологи Федеральной политехнической школы Лозанны выяснили, как концентрация биологических частиц в атмосфере влияет на образование льда и осадков в облаках.

    Эксперт Алексей Кокорин заявил, что через 40-50 лет в Москве могут быть зимы без снега, а сильные морозы станут редкостью.

    5 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Турция решила построить космодром в Сомали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти готовятся к началу работ по созданию космической базы на побережье Сомали площадью 900 кв. километров, сообщает газета Turkiye.

    Турция вскоре приступит к строительству собственного космодрома на побережье Сомали, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Turkiye. Стоимость проекта превысит 350 млн долларов, и его планируется завершить в течение двух лет.

    Как отмечает издание, тендер на возведение инфраструктуры новой космической базы будет объявлен в ближайшее время. Для космодрома власти Турции и Сомали согласовали участок площадью 900 кв. км на побережье Индийского океана. Осенью прошлого года между Анкарой и Могадишо прошли переговоры о создании стартовой площадки для тестовых запусков ракет. Новый объект предполагается использовать для гражданских запусков, а также для испытаний баллистических ракет с увеличенной дальностью действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства со стартовой площадки в Игнеаде.

    4 августа 2025, 19:17 • Новости дня
    Синоптик сообщил о прохождении максимума ливней в Москве

    Синоптик Тишковец: Максимум ливней в Москве пройден

    Tекст: Дарья Григоренко

    Максимум ливней в Москве уже прошел, однако дожди сохранятся еще сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, «максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа», передает РИА «Новости».

    Тишковец подчеркнул, что за сутки в столичные осадкомеры может попасть до двух третей августовской нормы осадков. Он добавил, что возможно установление нового суточного рекорда осадков для этого дня, который сейчас составляет 37,8 миллиметра и был зафиксирован в 1989 году.

    По прогнозу синоптика, полностью дожди прекратятся к вечеру вторника, после чего в среду столицу ожидает потепление и солнечная погода. Тишковец напомнил, что август не является самым дождливым месяцем в Центральной России, а нынешние ливни – экстраординарное явление, встречающееся раз в 20 лет.

    В понедельник жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, включая ливни, грозу, возможный град и ветер до 17 метров в секунду.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе атмосферные фронты Центральной России будут нестабильными и полными сюрпризов. Между тем накануне пролет автомобильного моста в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе обрушился из-за сильных ливней.

    6 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    В Киевской области отключили свет после ливня с градом

    Сильный дождь с градом вызвал перебои с электричеством в Киевской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате непогоды жители нескольких районов Киевской области остались без электричества, некоторые территории оказались подтоплены.

    Отключения электроэнергии начались в Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Обуховском районах Киевской области из-за локальной аварии в электросетях, передает ТАСС со ссылкой на региональное отделение энергохолдинга ДТЭК.

    По данным украинских СМИ, ливень накрыл Киевскую область, на отдельных улицах региона прошел град. Сообщается, что один из центральных районов оказался подтоплен из-за интенсивных осадков.

    Агентство УНИАН также распространило видео образования пылевого облака и добавило, что «пылевая буря» была зафиксирована в районе столичного Ипподрома.

    Ранее Львов частично затопило после выхода реки Зубры из берегов.

    5 августа 2025, 09:48 • Новости дня
    Более 200 рейсов задержали в московских аэропортах из-за ливня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичных аэропортах за сутки задержали и отменили сотни рейсов из-за проливного дождя, осадки достигли 130% месячной нормы.

    Начиная с полуночи 5 августа в аэропортах московского региона из-за проливного дождя задержали более 200 рейсов на вылет и прилет, передает РИА «Новости».

    В Шереметьево задержали 52 вылета, один отменили; во Внуково 23 вылета задержали; в Домодедово 24 вылета задержали и один отменили; в Жуковском задерживали четыре рейса и один отменили. В итоге на вылет 103 рейса задержали, три отменили.

    На прилет в Шереметьево задержали 70 рейсов, во Внуково – 24, в Домодедово – 17 рейсов задержали и два отменили, в Жуковском задержали четыре и отменили один. Всего на прилет 115 рейсов задержали, три отменили.

    По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве и Подмосковье за сутки выпало до 130% от месячной нормы осадков. Несмотря на непогоду, воздушные гавани сообщили о продолжении работы в штатном режиме.

    В воскресенье 11 рейсов задерживались на вылет из аэропорта Пулково в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи.

    5 августа 2025, 09:35 • Новости дня
    Ученые сообщили о четвертой мощной вспышке на Солнце в августе

    На Солнце произошла четвертая за август вспышка класса M

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце зафиксирована вспышка класса М1.2 – четвертая по счету с начала августа – отличавшаяся продолжительностью.

    Новая вспышка на Солнце класса M1.2 была зафиксирована утром 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Вспышка произошла в группе солнечных пятен с номером 4168 и длилась около 30 минут. Это уже четвертая вспышка такого уровня в августе.

    Как уточнили специалисты, событие классифицируется по предпоследнему уровню мощности рентгеновского излучения. Минимальный уровень – класс A, затем B, C, M и X, при этом с каждой новой буквой мощность увеличивается в десять раз.

    Подобные явления на Солнце могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая атмосферы Земли, способны вызывать магнитные бури и влиять на работу спутниковой и наземной техники. Ученые ранее предупреждали об увеличении риска подобных вспышек в первые дни августа.

    Накануне на Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.1 во второй раз за сутки в активной области 4168.

    Ранее ученые зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце за одни сутки.


    6 августа 2025, 12:59 • Новости дня
    Астрономы сообщили об изменении цвета Луны в сентябре

    Астроном Кошман анонсировала изменение цвета Луны в сентябре

    Tекст: Мария Иванова

    В начале сентября во время полного затмения Луна изменит цвет, приобретя характерный красноватый оттенок, который можно будет наблюдать почти полтора часа, сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

    Во время сентябрьского полнолуния Луна изменит свой цвет на красноватый из-за полного лунного затмения, сообщает ТАСС.

    Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что затмение произойдет 7 сентября, когда Луна полностью окажется в тени Земли почти на полтора часа. Максимальная фаза затмения наступит в 21.12 по московскому времени.

    По информации астронома, все этапы этого астрономического события смогут наблюдать жители России, а также Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании. Кошман объяснила: «В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым».

    При этом специалист подчеркнула, что ближайшее полнолуние, которое ожидается 9 августа, будет обычным, и изменения цвета Луны не произойдет.

    Кроме того, Кошман опровергла сообщения о «параде планет» 11 августа, на который ранее указывали некоторые интернет-ресурсы. По ее словам, планеты не соберутся в узком секторе неба, а значит, это явление нельзя назвать парадом. Планеты можно наблюдать на утреннем небе на протяжении всего августа, но только пять из них – кроме Меркурия, который появится ближе к 19 августа и будет виден недолго над восточным горизонтом.

    Астроном также отметила, что парад планет не может наблюдаться только в один определенный день и момент времени, подчеркнув, что это наблюдение возможно лишь в течение определенного периода.

    В июне эксперты объяснили, почему Луну назвали «клубничной».

    4 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    В Москве за полдня выпала треть месячной нормы осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные дожди привели к тому, что за двенадцать часов в столице выпала треть месячной нормы осадков, особенно обильно прошли ливни в центральных районах города.

    Около 33% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 12 часов, передает ТАСС.

    Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, по данным метеостанций к утру 4 августа в районе Тушино выпало 22 мм осадков, в Бутово – 24 мм, а в центре города – на Балчуге и ВДНХ – 26 мм. Это составляет треть от стандартного объема осадков для всего августа.

    В Подмосковье наибольшее количество осадков зафиксировано в Егорьевске (25 мм), Ново-Иерусалиме (26 мм), Серпухове (28 мм) и Долгопрудном (34 мм). Синоптик уточнил, что дожди в регионе сохраняются и до утра может выпасть еще до 20 мм осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик ливней в Москве уже прошел, но дожди сохранятся еще сутки. В июле в столице зафиксировали превышение месячной нормы осадков почти в полтора раза. Средняя температура в Москве в июле оказалась выше обычной.

    5 августа 2025, 08:29 • Новости дня
    В Московском регионе за сутки выпало до 130% месячной нормы осадков

    Синоптик Тишковец: В Московском регионе за сутки выпало 130% месячной нормы осадков

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные дожди обрушились на столичный регион, при этом в Наро-Фоминске за сутки выпало 84 мм осадков, что превышает месячную норму августа на 130%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В столичном регионе за последние сутки выпало значительное количество осадков, сообщает Telegram-канал Евгения Тишковца. На главной метеостанции ВДНХ в Москве уровень осадков составил 34 мм, а на Балчуге 30 мм, в Бутово 35 мм. Эти показатели соответствуют примерно 45% месячной нормы для августа. В Красногорске и Долгопрудном зафиксировано по 41 мм осадков.

    В Наро-Фоминске ситуация оказалась наиболее экстремальной – здесь выпало 84 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Суточный рекорд для Москвы, установленный в 1989 году, равен 37,8 мм.

    В настоящее время осадки продолжаются, и погодные условия остаются неблагоприятными для жителей региона.

    Ранее сообщалось, что в Москве за полдня выпала треть месячной нормы осадков.

    Накануне вечером ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что максимум ливней уже прошел, но дожди сохранятся еще сутки.

    Синоптики предупреждли москвичей о ливнях и грозах с градом.

    6 августа 2025, 06:46 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождь и тепло в среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице ожидаются переменная облачность и небольшой дождь, а дневная температура поднимется до плюс 27 градусов при северо-западном ветре.

    В Москве в среду ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от плюс 25 до плюс 27 градусов, а ночью возможное похолодание до плюс 14 градусов.

    Ветер прогнозируется северо-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье днём температура составит от 23 до 28 градусов тепла, ночью возможно понижение до плюс 11 градусов. До 20:00 в регионе сохранится оранжевый уровень погодной опасности из-за угрозы затопления пойм рек и дорог. Меры предосторожности касаются рек Протва в Верея, Нара в Наро-Фоминске, Волошня в Чертаново, Озерна в Городище, Катыш в Троицком и Малая Истра в Киселево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозируют в Москве облачную и жаркую погоду на ближайшие дни. Ученые предупредили россиян о возможных новых катаклизмах осенью.

    5 августа 2025, 06:10 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди и грозы во вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти все логистические маршруты ВСУ в Купянске оказались под контролем российских военных, что усложняет передвижение и применение украинской техники.

    Военнослужащие России контролируют практически все логистические пути вооруженных сил Украины в районе Купянска, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, при обнаружении украинской техники в городе маневренные группы и беспилотники ВС РФ немедленно наносят по ним удары. Дополнительно российские артиллерийские батареи ведут огонь по закрытым позициям вооруженных формирований Украины.

    Марочко подчеркнул, что такое оперативное уничтожение техники и личного состава наносит критический ущерб боеспособности подразделений противника. Он уточнил, что украинское командование пытается скрывать технику в гражданских зданиях и складах, однако из-за эффективной работы российских разведывательных подразделений это становится практически невозможным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

