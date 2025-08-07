Ученые сообщили о предстоящей мощной магнитной буре на Земле

Лаборатория солнечной астрономии предупредила о мощной магнитной буре на Земле

Tекст: Мария Иванова

Мощная магнитная буря ожидается на Земле в пятницу утром, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По расчетам ученых, выброс солнечной плазмы после вспышки уровня M4.4, которая произошла 5 августа, заденет планету сильнее, чем предполагалось ранее. Геомагнитный индекс Kp, по их прогнозу, достигнет значения шесть – это будет максимальный показатель с 13 июня.

Эксперты отмечают: «События данного масштаба способны воздействовать на энергетические системы высоких широт, приводить к отличиям орбитального сноса спутников от прогнозируемого и влиять на радиосвязь». Полярные сияния во время таких бурь могут быть видны до широты 50 градусов.

Указано, что ухудшение геомагнитной обстановки начнется уже в ночь с четверга на пятницу из-за влияния корональной дыры, а повышенный фон может сохраняться почти неделю. Прогнозы по развитию событий могут измениться в зависимости от фактической траектории движения облака плазмы: если оно отклонится всего на 3-5 градусов, буря может не состояться или, наоборот, усилиться.

Отметим, в четверг на Солнце зафиксировали шестую в августе вспышку предпоследнего класса мощности М. Ранее в августе произошла самая мощная солнечная вспышка.

Специалисты предупредили россиян о начале магнитных бурь.