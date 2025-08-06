Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
В Белом доме оценили встречу Путина и спецпосланника США
Axios: В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа была признана успешной, сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.
По его словам, переговоры «прошли хорошо», передает ТАСС. Собеседник Равида подчеркнул заинтересованность российской стороны в дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация страны обсудит итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.