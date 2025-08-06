  • Новость часаТрамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Что общего у России и Эфиопии

    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    8 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    26 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    8 комментариев
    6 августа 2025, 20:15 • Новости дня

    В Белом доме оценили встречу Путина и спецпосланника США

    Axios: В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа была признана успешной, сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.

    По его словам, переговоры «прошли хорошо», передает ТАСС. Собеседник Равида подчеркнул заинтересованность российской стороны в дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация страны обсудит итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    6 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно и полезно

    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, основной темой обсуждения стал украинский кризис, передает РИА «Новости». Также стороны затронули вопрос перспектив возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

    «Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», – сказал Ушаков.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они длились около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

    Комментарии (6)
    6 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил о торжестве диалога после встречи Путина и Уиткоффа

    Глава РФПИ Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа: Диалог восторжествует

    Глава РФПИ заявил о торжестве диалога после встречи Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После личной встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

    После встречи специального посланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подвел итог переговорам.

    В своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев отметил, что благодарит всех за пожелания успешного визита американского представителя.

    «Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев.

    Дмитриев также подчеркнул свою уверенность в дальнейшем развитии диалога между Россией и США, не вдаваясь в детали прошедших переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле, которые длились около трех часов. После чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Перед началом встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    Комментарии (13)
    6 августа 2025, 19:47 • Видео
    Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

    На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом

    Ушаков: Детали встречи Путина с Уиткоффом будут раскрыты после доклада о ней Трампу

    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, причиной отсутствия комментариев является то, что Уиткофф еще не доложил о результатах встречи главе США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    «Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что после того, как Уиткофф проинформирует американского лидера, позиция Кремля может быть дополнена подробностями. Дальнейшие комментарии по итогам переговоров могут последовать позднее.

    Ранее Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Комментарии (4)
    6 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Уиткофф заказал большой чебурек перед встречей в Кремле

    Уиткофф заказал большой чебурек с мясом перед переговорами с Путиным

    Уиткофф заказал большой чебурек перед встречей в Кремле
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед официальными переговорами в Кремле спецпосланник США Стив Уиткофф выбрал на завтрак московский чебурек La Grande за 550 рублей.

    Как передает РИА «Новости», спецпосланник президента США Стив Уиткофф заказал на завтрак большой чебурек La Grande с бараниной и говядиной в одном из ресторанов Москвы перед переговорами с Владимиром Путиным в Кремле.

    Блюдо по форме напоминает «колобка» или большую буханку хлеба. К чебуреку предлагают одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться, а также отмечают, что его удобно разрезать ножом. Чебурек выглядит объемным из-за воздуха внутри, а не из-за плотной начинки. Цена позиции в меню составляет 550 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Переговоры между Путиным и Уиткоффом прошли в полезном и конструктивном ключе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами после личной встречи лидеров.

    Переговоры в Кремле длились около трех часов.

    Комментарии (13)
    6 августа 2025, 09:31 • Новости дня
    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России

    NYP: США могут не ввести санкции после истечения ультиматума для России

    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает возможность не вводить новые ограничения против России после окончания десятидневного срока, отведенного на поиск компромисса на Украине, сообщила газета The New York Post (NYP).

    Газета пишет, что введение санкций США против России после истечения десятидневного ультиматума по урегулированию ситуации на Украине не является неизбежным, передает ТАСС.

    По словам собеседника издания, Белый дом сейчас активно добивается соглашения и считает такой исход наиболее предпочтительным для президента США. Принятие санкций рассматривается как один из вариантов, однако администрация надеется на дипломатическое решение.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Ранее заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли заявил, что Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа.

    Американский президент выразил мнение, что уменьшение стоимости нефти может существенно повлиять на решения российских властей в отношении конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о выработанном иммунитете России к санкциям.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике

    CNN: Санкции Трампа против России поразят экономику США ударом кувалды

    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планируемые санкции США против государств, приобретающих российские энергоресурсы, способны привести к росту цен для американских потребителей и усложнить работу крупнейших компаний, сообщает CNN.

    По данным CNN, возможные санкции США в отношении стран, закупающих российские энергоносители, могут привести к значительным экономическим проблемам внутри страны, передает ТАСС.

    Аналитики считают, что подобные меры способны вызвать рост потребительских цен, снижение прибылей американских компаний и возможный скачок стоимости нефти.

    «Новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», – говорится в аналитическом материале на сайте телеканала.

    Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл отметил, что повышение пошлин на импорт российской нефти способно ускорить инфляцию в США. По его мнению, тарифы, превышающие 10-30%, окажут большое влияние на экономику и могут быть восприняты как блеф, поскольку нанесут ущерб не только другим странам, но и самим США.

    Аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново заявил, что увеличение пошлин на импорт товаров из Китая, включая продукцию компании Apple, может вызвать недовольство среди американских потребителей, а также усомнить Пекин в способности Вашингтона долго удерживать высокие пошлины. Он также подчеркнул, что заменить российскую нефть на мировом рынке будет крайне сложно.

    Эксперты телеканала сделали вывод, что в случае введения вторичных санкций их уровень может оказаться ниже заявленного Трампом, чтобы не спровоцировать излишний экономический урон для США.

    Ранее американский президент заявил, что снижение стоимости нефти может оказать влияние на решения российских властей по конфликту на Украине.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения дополнительных ограничений против танкеров, связанных с Россией.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил наличие у России иммунитета к санкциям.

    Комментарии (9)
    6 августа 2025, 14:47 • Новости дня
    В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа
    В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые продлились около трех часов.

    Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа завершилась в Кремле, передает ТАСС.

    Переговоры двух представителей государств продлились около трех часов. О содержании беседы официальной информации пока не поступало. Пресс-служба российского лидера подтвердила сам факт завершения встречи в заявленное ранее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Президент России Владимир Путин и Стив Уиткофф перед началом переговоров в Кремле обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Рубио сообщил о возможном заявлении США после визита Уиткоффа в Россию
    Рубио сообщил о возможном заявлении США после визита Уиткоффа в Россию
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация страны обсудит итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.

    Он отметил, что в течение дня в Вашингтоне рассмотрят результаты этой поездки и могут выступить с официальным заявлением, передает РИА «Новости».

    «Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть, позитивные, а может, и нет. Посмотрим», – подчеркнул Рубио на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте США.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 07:13 • Новости дня
    Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту
    Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, где его в аэропорту Внуково лично встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву, передает ТАСС. В аэропорту Внуково его лично встречал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 10:11 • Новости дня
    Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье»
    Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье»
    @ ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утром в среду посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве, передает РИА «Новости». Мероприятие продлилось около полутора часов, после чего участники прогулялись по парку и посетили смотровую площадку.

    Как сообщает корреспондент агентства, Дмитриев и Уиткофф были в хорошем настроении и общались в непринужденной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту. Самолет спецпосланника Трампа пересек воздушное пространство России.

    Кремль ранее выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры.

    Комментарии (11)
    6 августа 2025, 08:36 • Новости дня
    Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье» в Москве

    Глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник США Уиткофф прогулялись по «Зарядью»

    Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье» в Москве
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретились утром в Москве и вместе совершили прогулку по территории парка «Зарядье», расположенного в центре столицы.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, а также спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вместе прогулялись по парку «Зарядье» в центре Москвы, передает ТАСС.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, где его во Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что  Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

    Комментарии (6)
    6 августа 2025, 20:23 • Новости дня
    Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа

    Трамп: На встрече Путина и Уиткоффа был достигнут «большой прогресс»

    Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной», сообщил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер уточнил, что его представитель вернулся с переговоров, где «был достигнут большой прогресс», передает РИА «Новости». Трамп сообщил, что после беседы Уиткоффа с Путиным проинформировал ряд союзников из Европы об итогах диалога. Он отдельно подчеркнул, что все стороны согласились с необходимостью завершения боевых действий на Украине.

    «Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», – заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что намерен продолжить усилия по урегулированию в ближайшее время.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.

    Комментарии (6)
    6 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена

    Песков: Встрече Путина и Трампа мешает ухудшение отношений стран при Байдене

    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    При прежней администрации США отношения двух стран пережили беспрецедентное ухудшение, поэтому долгое отсутствие встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом неудивительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал сообщение ТАСС о том, что впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним президента России пройдет больше полугода (уже прошло шесть месяцев и 16 дней).

    «Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение», – сказал Песков.

    Действия администрации Джо Байдена привели к тому, что уровень отношений упал до беспрецедентного уровня, в отношениях Москвы и Вашингтона возникло «беспрецедентное количество раздражителей», заявил он. Песков отметил, что имеется «инерция этого процесса», требуется время для «выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности переговоров с президентом России в ближайшие дни на фоне истекающего десятидневного срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (3)
    6 августа 2025, 12:27 • Новости дня
    Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием перед беседой в Кремле

    Путин и Уиткофф встретились и обменялись приветствиями в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и специальный посланник США Стив Уиткофф перед началом переговоров в Кремле обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    Президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф обменялись рукопожатием и несколькими словами перед началом встречи, передает РИА «Новости».

    Переговоры проходят в Представительском кабинете Московского Кремля. Путин и Уиткофф при встрече улыбнулись друг другу и поприветствовали друг друга, прежде чем приступить к беседе.

    Это уже пятая поездка спецпосланника США в Россию с начала 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с прибывшим в Москву спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Комментарии (3)
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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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