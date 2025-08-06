Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Рубио сообщил о возможном заявлении США после визита Уиткоффа в Россию
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация страны обсудит итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию.
Он отметил, что в течение дня в Вашингтоне рассмотрят результаты этой поездки и могут выступить с официальным заявлением, передает РИА «Новости».
«Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть, позитивные, а может, и нет. Посмотрим», – подчеркнул Рубио на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте США.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.