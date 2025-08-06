Рубио сообщил о возможном заявлении США после визита Уиткоффа в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что в течение дня в Вашингтоне рассмотрят результаты этой поездки и могут выступить с официальным заявлением, передает РИА «Новости».

«Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть, позитивные, а может, и нет. Посмотрим», – подчеркнул Рубио на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте США.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.