В Литве предложили восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, особо обсуждается возврат к жизни тех болот, которые были осушены в прошлом, несмотря на то, что когда-то заболоченность в приграничных районах была весьма значительной, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что в приграничной зоне Литвы насчитывается около 60 тыс. гектаров болот, однако более половины этой территории осушено. Забляцкис уточнил: «Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот... Заболоченность в регионе на границе с Белоруссией когда-то была довольно большой. По нашим подсчетам, в этой пограничной зоне около 60 тыс. гектаров болот, но более половины из них осушено».

Процесс восстановления болот, по словам Забляцкиса, может занять около десяти лет. При этом стоимость восстановления одного гектара варьируется от 500 евро до 2000 евро и выше, в зависимости от сложности работ.

Он также призвал Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы, напомнив, что в этих странах тоже высокий процент заболоченных территорий на границе с Россией и Белоруссией. Забляцкис считает, что использование природных условий могло бы стать эффективной мерой для повышения безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что европейские власти обсуждают восстановление болот для усиления защиты границ и борьбы с изменением климата, учитывая важную роль этих экосистем в удержании углерода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной четверо американских военных пропали без вести во время плановых тактических учений в Литве. Позднее выяснилось, что они погибли при попытке эвакуировать машину из болота.