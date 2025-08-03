Tекст: Дмитрий Зубарев

Потери украинских войск за минувшие сутки составили свыше 1250 военнослужащих, передает Telegram-канал Минобороны. По данным ведомства, наибольшие потери понесла группировка ВСУ в зоне ответственности российских войск «Центр» – более 375 бойцов, «Запад» – до 220, «Север» и «Юг» – до 185 каждый, «Восток» – более 200, «Днепр» – до 85 человек.

Кроме того, российские силы нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома и пунктам временной дислокации иностранных наемников. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах», – говорится в сообщении.

Средства противовоздушной обороны России за тот же период сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

С начала специальной военной операции российские войска уничтожили 664 самолета, 283 вертолета, 74460 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24432 танка и других бронированных машин, 1584 машины реактивных систем залпового огня, 28 136 орудий артиллерии и минометов, 39 069 единиц специальной военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Военные России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские силы также освободили Предтечино в ДНР.