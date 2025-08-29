Частную космическую компанию SR Space признали банкротом из-за долгов

Суд признал SR Space банкротом по заявлению ФНС из-за долга

Tекст: Евгения Караваева

Компания SR Space признана банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы России, передает РИА «Новости».

По материалам суда, задолженность в бюджет и внебюджетные фонды на 1 июля 2025 года составила свыше 5 млн рублей, включая основной долг, пени и штрафы.

Суд включил требования ФНС в размере более 5 млн рублей в реестр требований кредиторов ООО «СР Спейс». Производство открыто по упрощенной процедуре отсутствующего должника – сразу введена процедура конкурсного производства без стадии наблюдения.

ФНС указала, что за SR Space не зарегистрированы движимое и недвижимое имущество, что подтверждает отсутствие средств для проведения стандартной процедуры банкротства. Все расходы по процедуре банкротства взяла на себя налоговая служба.

В случае обнаружения имущества должника в ходе конкурсного производства возможно переход к обычной процедуре банкротства. Суд также отметил, что признание банкротства по отсутствию не исключает восстановления платежеспособности через реабилитационные процедуры, такие как мировое соглашение.

Гендиректор SR Space Олег Мансуров сообщил, что подана апелляция на решение суда, ссылаясь на процессуальные нарушения. Компания продолжает работу над проектами разработки ракет и спутников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный проект «Космическая наука» сосредоточится на изучении сигналов из разных галактик и дальнего космоса, а также освоении Луны.