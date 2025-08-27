Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
В нацпроект по космосу включили исследование сигналов из других галактик
Федеральный проект «Космическая наука» сосредоточится на изучении сигналов из разных галактик и дальнего космоса, а также освоении Луны.
В федеральный проект «Космическая наука», который лег в основу национального проекта «Развитие космической деятельности Российской Федерации», вошли исследования дальнего космоса и изучение сигналов из других галактик, передает ТАСС.
Об этом сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев* на XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025». По его словам, проект также охватывает вопросы освоения Луны, изучение Солнца и планетные исследования.
«Космическая наука» является одним из восьми федеральных проектов нацпроекта, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в июне. Главная цель – создать технологически независимую и конкурентоспособную космическую отрасль, способную формировать новые рынки перспективных технологий и сервисов.
В рамках национального проекта до 2036 года планируется запуск 1 тыс. 118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Общий объем бюджетных инвестиций составит около 4,4 трлн рублей, из которых 1,7 трлн рублей поступит в первые шесть лет.
Форум «Технопром-2025» проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа, он собрал экспертов в области науки, промышленности и образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о начале реализации задач, установленных в национальном проекте по освоению космического пространства. Например, миссия «Венера-Д» вошла в этот нацпроект.
