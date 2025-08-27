  • Новость часаДробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    27 августа 2025, 14:08 • Новости дня

    Изучение сигналов из других галактик стало частью нацпроекта по освоению космоса

    В нацпроект по космосу включили исследование сигналов из других галактик

    Tекст: Евгения Караваева

    Федеральный проект «Космическая наука» сосредоточится на изучении сигналов из разных галактик и дальнего космоса, а также освоении Луны.

    В федеральный проект «Космическая наука», который лег в основу национального проекта «Развитие космической деятельности Российской Федерации», вошли исследования дальнего космоса и изучение сигналов из других галактик, передает ТАСС.

    Об этом сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев* на XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025». По его словам, проект также охватывает вопросы освоения Луны, изучение Солнца и планетные исследования.

    «Космическая наука» является одним из восьми федеральных проектов нацпроекта, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в июне. Главная цель – создать технологически независимую и конкурентоспособную космическую отрасль, способную формировать новые рынки перспективных технологий и сервисов.

    В рамках национального проекта до 2036 года планируется запуск 1 тыс. 118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Общий объем бюджетных инвестиций составит около 4,4 трлн рублей, из которых 1,7 трлн рублей поступит в первые шесть лет.

    Форум «Технопром-2025» проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа, он собрал экспертов в области науки, промышленности и образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о начале реализации задач, установленных в национальном проекте по освоению космического пространства. Например, миссия «Венера-Д» вошла в этот нацпроект.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    25 августа 2025, 19:40 • Новости дня
    Китайские ученые пересадили свиные легкие человеку впервые в мире

    В Китае экспериментально доказали возможность трансплантации свиных легких человеку

    Tекст: Денис Тельманов

    В Китае были успешно пересажены свиные легкие с шестью отредактированными генами мужчине с мертвым мозгом, орган функционировал более 200 часов.

    Как пишет РИА «Новости», китайские ученые впервые осуществили трансплантацию генетически модифицированных свиных легких человеку. Операция была проведена мужчине со смертью мозга после кровоизлияния. Исследование опубликовано в журнале Nature.

    В публикации отмечается, что легкое от свиньи с шестью редактированными генами поддерживало жизнеспособность и функционирование в течение 216 часов под наблюдением медиков. За это время не было выявлено признаков сверхострого отторжения органа или инфекций.

    «Ксенотрансплантат легкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение 216 часов периода наблюдения, без признаков сверхострого отторжения или инфекции», – говорится в исследовании.

    По оценке ученых, хотя эксперимент подтвердил принципиальную возможность трансплантации свиных легких человеку, ряд ограничений пока мешает внедрению этой технологии в клиническую практику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 62-летний мужчина стал первым в мире пациентом, которому пересадили генно-модифицированную почку свиньи. Две биотехнологические компании в США запланировали проведение первых испытаний по трансплантации таких почек людям с почечной недостаточностью к 2025 году.

    27 августа 2025, 04:08 • Новости дня
    SpaceX завершила испытательный запуск Starship
    SpaceX завершила испытательный запуск Starship
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Десятый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился приводнением в Индийском океане.

    Американская компания SpaceX провела испытательный запуск. Впервые корабль совершил контролируемое приводнение в Индийском океане, несмотря на повреждение хвостовой части, передает ТАСС.

    Во время нынешнего полета инженеры SpaceX впервые смогли вывести из грузового отсека Starship восемь симуляторов спутников связи Starlink. До этого такие попытки срывались из-за технических неполадок.

    Также, по данным компании, был успешно осуществлен повторный запуск двигателя Raptor и протестированы доработки, направленные на повышение надежности возвращения корабля на Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск корабля стал уже десятым испытанием, предыдущие три попытки в 2025 году завершились потерями аппарата.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    25 августа 2025, 06:52 • Новости дня
    Исследователь О'Хэнлон назвал простой способ избавиться от арахнофобии

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам доктора Джеймса О'Хэнлона, который написал несколько книг о пауках, ключ к тому, чтобы перестать содрогаться при их виде, – это смотреть на стулья с длинными ножками.

    Это может показаться невероятным, но исследования показали, что при взгляде на объекты, похожие на насекомых, может снизиться восприимчивость к ним и сила чувств, которые испытываем. По словам эксперта, это сработает даже с колесами  телеги со спицами, пишет Daily Mail.

    Доктор О'Хэнлон сетует на то, что «общая жуткость» восприятия паукообразных «прочно укоренилась в нашей коллективной психике». В интервью журналу BBC Wildlife он объяснил, что позитивные образы пауков в поп-культуре замылены  «ужасающими образами» в фантастических сериалах, таких как «Гарри Поттер» и «Властелин колец».

    Но, отмечает он, хорошая новость в том, что истории – это просто истории и даже серьезный страх перед пауками очень слабо овладевает сознанием.

    «Клинически значимая арахнофобия относительно легко поддается лечению профессионалами с помощью стандартной экспозиционной терапии. Исследования показывают, что воздействие предметов, внешне похожих на пауков, таких как стулья с длинными ножками или спицы колеса повозки, в какой–то мере снижает нашу чувствительность к настоящим паукам», – пояснил он.

    О'Хэнлон отметил, что приложения виртуальной и дополненной реальности позволяют людям лечить арахнофобию, даже не сталкиваясь лицом к лицу с настоящим пауком. Но как профессиональный любитель пауков, много путешествовавший по миру, изучая их, О'Хэнлон считает, что арахнофобия не должна быть бременем для людей и «усугубляться несправедливыми городскими мифами о безвредных пауках».

    «Если бы мы захотели, мы могли бы изменить наше отношение к паукам, и это начинается с историй, которые мы рассказываем сами себе. Я считаю позором то, что общее неприятие пауков прочно укоренилось в нашей коллективной психике. Тем более, что это лишь малая часть того, что делает пауков интересными», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, психолог Деулин рассказал, о чем говорит склонность к эксплуатации автомобилей с громким выхлопом.

    25 августа 2025, 10:49 • Новости дня
    Эксперимент с купольной связью двух беспилотников провели в России

    «Гонец» провел уникальный эксперимент с купольной связью двух беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    В Томской области успешно испытали систему связи, когда один беспилотник стал опорной точкой для передачи данных второму, используя купольную зону.

    Предприятие «Спутниковая система «Гонец», входящее в структуру «Роскосмоса», совместно с компаниями «Геоскан» и Томским научно-производственным центром «Беспилотные авиационные системы» провело уникальный эксперимент с купольной связью между двумя беспилотниками, сообщает ТАСС.

    В ходе испытания беспилотник «Геоскана» с радиокомплексом «Гонец» был поднят на высоту 4 километра, создав сервисную зону диаметром около 340 километров.

    В рамках эксперимента эта зона – так называемый купол – позволила не только обеспечить связь с наземными пользователями и автомобилями, но и с другим беспилотником, выступавшим в роли абонента.

    Генеральный директор «Гонца» Андрей Манойло отметил: «Мы технически подтвердили важную возможность связного взаимодействия беспилотников на разных высотах, когда одно беспилотное судно является опорной точкой связи для другого. Через созданный «купол» мы получили удаленно трек беспилотника, который был успешно получен на наземный пункт управления».

    Манойло подчеркнул, что результаты эксперимента станут основой для создания комплексных решений, которые могут применяться в различных сферах – от логистики дронов до мониторинга крупных территорий при ЧС и организации спасательных операций. Глава «Геоскана» Алексей Юрецкий также отметил высокий потенциал взаимодействия спутниковых систем и беспилотников и сообщил, что компании совместно продолжают тестировать все более сложные задачи купольной связи.

    Испытания прошли в воздушном пространстве Томской области. Руководитель НПЦ БАС Денис Меликов отметил, что объединение возможностей технической поддержки, наземного тестирования и летной отработки на одной площадке позволяет максимально использовать каждую экспериментальную сессию и продвигать комплексные решения для беспилотных авиационных систем.

    Кроме того, в «Гонце» добавили, что перспективное решение по купольной связи базируется на спутниковом модеме «Гонец», который отличается рекордно малыми размерами и массой всего 89 граммов. Благодаря этому модем можно легко устанавливать на различные беспилотники, обеспечивая им стабильные спутниковые каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России впервые использовали спутник для управления дроном.

    Ростех также представил спутниковые трекеры, которые работают в экстремальных арктических условиях и подходят для различной техники и морских судов.

    Между тем начало развертывания спутниковой группировки «Скиф» для обеспечения широкополосного доступа в интернет намечено на 2026 год.

    25 августа 2025, 14:56 • Новости дня
    Cargo Dragon совершил успешную стыковку с МКС в автономном режиме

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский грузовой корабль Cargo Dragon достиг Международной космической станции, доставив оборудование для научных исследований и продукты питания.

    Cargo Dragon компании SpaceX произвел стыковку с Международной космической станцией, передает ТАСС. Корабль стартовал с мыса Канаверал во Флориде и прилетел к МКС спустя двадцать восемь часов после запуска. Стыковка прошла в автономном режиме в 14.05 по московскому времени.

    На борту находилось около 2,2 тонны полезных грузов, включая продукты питания, научное оборудование, материалы для биопринтера и стволовые клетки для экспериментов. По американской программе доставка проводится в рамках уже тридцать третьей коммерческой миссии SpaceX по обеспечению станции необходимыми ресурсами.

    Помимо Cargo Dragon, грузы на станцию доставляет корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако, в отличие от Cargo Dragon, Cygnus не возвращается на Землю, а сгорает в атмосфере вместе с мусором, который собирает на станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX осуществила запуск космического корабля Dragon к Международной космической станции в рамках 33-й коммерческой миссии. В июне SpaceX Dragon с экипажем туристической миссии Ax-4 провел успешную стыковку с МКС.

    26 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    В Красноярске обнаружили массовое захоронение XVII века

    Останки людей XVII века нашли при ремонте сетей водоснабжения в центре Красноярска

    Tекст: Мария Иванова

    При замене водопроводных сетей в центре Красноярска строители обнаружили массовое захоронение XVII века примерно в 300 метрах от старинных кладбищ.

    Массовое захоронение, предположительно относящееся к XVII веку, было обнаружено в центре Красноярска во время капремонта водопроводных сетей, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению компании «Красноярская Геоархеология», при замене труб в исторической части города на улице Каратанова под дорожным полотном были найдены человеческие останки. В компании отметили: «Предварительно предполагаем, что захоронение может датироваться XVII веком и относиться ко времени существования Красноярского острога, но делать какие-либо выводы пока рано».

    Место находки расположено примерно в 250-400 метрах от известных православных кладбищ, таких как Покровское, Воскресенское и Преображенское некрополи, что добавляет научный интерес к открытию. Археологи отмечают, что обнаруженное захоронение не связано с этими кладбищами по расположению.

    Часть найденных останков уже направлена на криминологическую экспертизу для уточнения обстоятельств захоронения. В настоящее время на месте ведутся археологические раскопки, работы идут параллельно с ремонтом коммуникаций.

    Напомним, на прошлой неделе российские археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого в Новгороде.

    Археолог ранее заявил, что дата основания Москвы остается предметом научной дискуссии.

    Тульские археологи нашли следы неизвестных племен, проживавших на верхней Оке.

    27 августа 2025, 02:59 • Новости дня
    SpaceX провела запуск прототипа космического корабля Starship
    SpaceX провела запуск прототипа космического корабля Starship
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в десятый испытательный полет.

    Пуск состоялся в 19.30 по времени восточного побережья США (02.30 мск), передает ТАСС.

    Запуск стал уже десятым испытанием для корабля, предыдущие три попытки в 2025 году завершились потерями аппарата.

    На этот раз ускоритель решили не возвращать на площадку, он будет направлен на замедление и аккуратное приводнение в Мексиканском заливе.

    Компания также поставила задачу вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы Starlink, чтобы проверить возможности аппарата по доставке новых спутников.

    Дополнительно специалисты компании планируют в ходе полета испытать обновления, которые должны повысить надежность работы Starship при его возвращении на Землю. Полет должен продлиться около часа, после чего аппарат совершит приводнение в Индийском океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания отменила запуск 24 августа за несколько минут до старта из-за неисправности наземных систем. На следующий день запуск аппарата сорвался из-за неблагоприятной погоды.

    25 августа 2025, 08:59 • Новости дня
    Ученые СФУ создали гибкие и экологичные материалы для рентген-детекторов

    Ученые СФУ создали гибкий рентгеновский приемник с рекордной эффективностью

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты СФУ вместе с зарубежными коллегами создали уникальный рентгеновский материал, который растягивается в четыре раза без потери чувствительности и экологичен благодаря отсутствию свинца.

    Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) в составе международной научной группы разработали новые материалы для рентгеновских исследований, сообщает Advanced Materials.

    Новые приемники рентгеновского излучения отличаются повышенной чувствительностью, экологичностью и гибкостью: они способны изгибаться и даже растягиваться в четыре раза без потери свойств.

    Механизм работы сцинтилляторов остается прежним – они преобразуют рентгеновское излучение в видимый свет, который затем превращается в электрический сигнал для создания цифрового изображения. По словам доцента Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максима Молокеева, современные сцинтилляторы жесткие и хрупкие, что ограничивает форму и размер детекторов. Новые материалы лишены этого недостатка, а также не содержат тяжелых металлов, что снижает вред для окружающей среды, передает РИА «Новости».

    «Мы создали два металл-органических материала, квантовый выход которых составил 91 и 100 процентов. Это означает, что 9 из 10 или 10 из 10 световых частиц рентгеновского излучения будут преобразованы в видимое излучение для последующего отображения их на цифровом снимке организма или предмета, что сделает изображение более полным», – объяснил Молокеев.

    В университете подчеркнули, что полученные детекторы сохраняют высокое разрешение – 14 пар линий на миллиметр, водостойкость и термостабильность. Их производство не требует редких или дорогих компонентов, а высокая устойчивость к внешним воздействиям позволяет использовать такие материалы в медицине, промышленности и системах досмотра.

    Ученые надеются, что их разработка даст толчок развитию гибких рентгеновских систем для диагностики и досмотра, а дальнейшие исследования позволят еще больше усовершенствовать материалы. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины с применением 3D-печати. Они также смогли замедлить нейродегенеративные процессы.

    25 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Ученые зафиксировали вторую за сутки вспышку класса M на Солнце

    Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце зафиксирована вторая за день мощная вспышка M-класса, что связано с активностью крупной группы солнечных пятен на краю диска светила.

    На Солнце зафиксирована вторая за день мощная вспышка, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

    В сообщении ученых отмечается: «Зарегистрирована еще одна вспышка M класса. Взрывы идут из-за края солнечного диска, где, судя по всему, расположена пока частично скрытая крупная группа солнечных пятен. Риски X вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета».

    Ранее в этот же день была зафиксирована самая крупная за последние два месяца вспышка класса М4.6. Ученые считают, что текущая активность связана с появлением на солнечной поверхности крупных скоплений пятен, которые частично скрыты от наблюдения.

    Напомним, 21 августа на обратной стороне Солнца произошел третий подряд мощный взрыв. За день до этого Солнце выбросило крупнейший за последние годы протуберанец.

    26 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Российские ученые создали новое соединение против раковых клеток

    Минобрнауки сообщило о создании российскими учеными соединение против раковых клеток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В лабораториях российских университетов разработано уникальное вещество, способное воздействовать на митохондрии раковых клеток, не задевая здоровые ткани, сообщили в Минобрнауки.

    Разработку нового соединения, которое может лечь в основу инновационных противоопухолевых препаратов, провели специалисты Марийского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из Уфимского федерального исследовательского центра РАН, сообщает РИА «Новости».

    Препарат действует избирательно на опухолевые клетки благодаря сочетанию фенотиазинового фрагмента и трифенилфосфониевой группы, что позволяет нарушать работу митохондрий злокачественных клеток, фактически лишая их источника энергии.

    Как отметил доктор биологических наук Константин Белослудцев, новое вещество эффективно подавляет рост таких опухолей, как рак печени, аденокарцинома легкого, колоректальный рак и лейкоз. Он подчеркнул: «Результаты исследований показали, что новое вещество эффективно подавляет рост различных злокачественных клеток… Причем активность проявляется уже при низких концентрациях, что делает соединение особенно перспективным для разработки лекарственных препаратов».

    Дополнительным плюсом нового соединения стала простота синтеза – это позволит ученым быстро наработать необходимое количество вещества для дальнейших доклинических и клинических исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали искусственный интеллект, который способен за миллисекунды определять причину инфаркта.

    Специалисты в России доказали углеродную нейтральность природных алмазов.

    25 августа 2025, 09:17 • Новости дня
    На Солнце зарегистрирована самая крупная вспышка с середины июня

    На Солнце зафиксировали крупнейшую вспышку за последние два месяца

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце зафиксирована мощная вспышка категории M4.6, ставшая самой сильной с июня и связанная с появлением крупных активных центров на видимой стороне.

    Самая мощная за два месяца вспышка на Солнце была зафиксирована в понедельник, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

    По классификации событие отнесено к 4-й категории из возможных пяти и достигло пика в 8.24 по московскому времени.

    Специалисты отмечают, что эта вспышка произошла из-за появления на видимой стороне диска нескольких крупных активных центров. Ранее, когда эти области находились на обратной стороне Солнца, они уже вызывали сильные выбросы плазмы, не затронувшие Землю, но направленные в сторону Марса.

    В настоящее время эти активные регионы еще не направлены на Землю, и зафиксированная вспышка не несет угрозы для планеты. Однако ученые предупреждают, что сохраняющаяся в этих центрах энергия повышает риски новых мощных событий.

    По предварительным расчетам, уже во вторник во второй половине дня эти солнечные центры окажутся в зоне, где их воздействие на Землю станет ощутимым. Очень крупные выбросы плазмы, по мнению специалистов, могут начать воздействовать на атмосферу Земли даже с понедельника, если их угловые размеры будут достаточно велики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 августа на обратной стороне Солнца произошел третий подряд мощный взрыв. За день до этого Солнце выбросило крупнейший за последние годы протуберанец.

    Ранее же ученые сообщили о почти полном исчезновении пятен на Солнце.


    26 августа 2025, 08:56 • Новости дня
    Российские ученые повысили срок службы водородных мембран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые из России и Китая нашли способ обработки полимеров фтором, благодаря чему удалось повысить стабильность мембран и снизить стоимость водородной энергетики, сообщили в Минобрнауки.

    Российские ученые совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить стабильность протонпроводящих мембран для топливных элементов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

    Этот метод, по оценке авторов работы, может существенно снизить стоимость производства энергии и приблизить массовое внедрение чистых водородных технологий.

    Специалисты объясняют, что главная проблема существующих топливных элементов – недостаточная стабильность полимерных мембран, которые служат их «сердцем». Это ограничивает срок эксплуатации таких устройств. Для повышения устойчивости мембран ученые предложили метод обработки полимеров фтором.

    «Фторирование стабилизирует слабые связи и делает их устойчивыми к атаке радикалов. Мембраны из такого полимера демонстрируют повышенную стабильность и сохраняют свойства в течение длительного времени. Наша разработка позволяет значительно увеличить ресурс топливных элементов, что снижает стоимость вырабатываемой энергии. Это важный шаг на пути к массовому внедрению водородных технологий, которые могут стать основой чистой и эффективной энергетики будущего», – сообщила доктор химических наук Екатерина Сафронова из Института общей и неорганической химии РАН.

    В Минобрнауки подчеркивают, что результаты исследования показывают значительное улучшение стабильности мембран в условиях эксплуатации водородно-воздушных топливных элементов. В работе принимали участие специалисты из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Университета имени Сунь Ятсена и Петербургского политехнического университета Петра Великого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые начали выпускать основную часть реактора для производства водорода. В Петербургском политехническом университете Петра Великого открыли лабораторию для изучения химических технологий в области водородной энергетики.

    26 августа 2025, 03:30 • Новости дня
    SpaceX отменила запуск Starship из-за плохой погоды в США

    Tекст: Антон Антонов

    Запуск космического корабля Starship не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила американская компания SpaceX.

    Старт был намечен на 19.59 по времени восточного побережья (02.59 мск) с космодрома Starbase в штате Техас. Компания рассчитывает провести повторную попытку запуска 26 августа, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск Starship отменили второй раз за последние два дня. Запуск 24 августа был отменен из-за технической неисправности наземных систем.

    26 августа 2025, 08:21 • Новости дня
    На Солнце произошли две мощные вспышки класса M

    Две вспышки класса M зарегистрированы на Солнце в ночь на 26 августа

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник на Солнце отмечены две вспышки класса M, причем одна из них длилась более получаса в рентгеновском диапазоне.

    Две мощные вспышки класса M были зафиксированы на Солнце в ночь на вторник, передает ТАСС.

    Как сообщили в Институте прикладной геофизики, «26 августа в 3.30 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N00E89) зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 33 минуты. В 3.45 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4199 (N02E87) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 24 минуты».

    Ученые отмечают, что эти вспышки относятся к предпоследнему по мощности классу M. Классы вспышек определяются уровнем рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс в десять раз мощнее предыдущего. Минимальный класс – A0.0, его мощность составляет 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли.

    Солнечные вспышки такого уровня могут сопровождаться выбросами плазмы. Если облака плазмы достигают Земли, это способно спровоцировать магнитные бури и повлиять на работу техники и систем связи. Специалисты продолжают наблюдать за солнечной активностью и предупреждают о возможных колебаниях геомагнитной обстановки в ближайшие дни.

    Напомним, накануне на Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку с середины июня. Поздне  в тот же день ученые зафиксировали вторую за сутки вспышку класса M на Солнце.

    Ранее третий подряд мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца.

    26 августа 2025, 06:28 • Новости дня
    Мантуров заявил о сохранении сотрудничества России и США в космосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением всех ключевых направлений космического взаимодействия с США, включая участие в МКС до 2028 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    По его словам, работа над созданием Российской орбитальной станции не мешает продолжению взаимодействия с США в космической сфере, передает ТАСС. Мантуров отметил, что несмотря на внешние обстоятельства и санкции, космический сектор сотрудничества между странами сохраняет прежние позиции. Он напомнил, что Россия планирует участвовать в эксплуатации Международной космической станции как минимум до 2028 года. Вице-премьер подчеркнул: «Да, параллельно мы ведем собственные работы по проекту Российской орбитальной станции, но это не исключает продолжения сотрудничества в космосе с американскими партнерами. Поэтому все направления, связанные с космосом, сохраняются на повестке». Мантуров также положительно оценил недавние переговоры между главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым и министром транспорта США, временно исполняющим обязанности руководителя НАСА Шоном Даффи, назвав их продуктивными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует ускорить создание собственной орбитальной станции. Российская орбитальная станция получит энергоисточники, которые будут мощнее, чем у Международной космической станции. НИИ телевидения начал разрабатывать для станции систему видеосвязи в формате 4К.

