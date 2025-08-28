Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности
Вспышка предпоследнего класса мощности была зафиксирована на Солнце в четверг, сообщили в Институте прикладной геофизики.
Представители института уточнили: «28 августа в 17:16 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 11 минут», передает ТАСС.
Специалисты в четверг лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН прогнозируют усиление вспышечной активности на Солнце. По их данным, возможно формирование вспышек высоких классов и отрыв крупных протуберанцев в зоне, которая может воздействовать на Землю.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на классы A, B, C, M и X. Каждый следующий класс на порядок превосходит предыдущий по силе. Такие события могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении земной атмосферы способны вызвать магнитные бури.
Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о сотне новых пятен в одной из областей Солнца, отметив это эмоциональным восклицанием недоумевающих специалистов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нестабильная солнечная активность сопровождается сильным рентгеновским излучением и необычно большим числом пятен, что повышает вероятность мощных вспышек. До этого, в ночь на вторник, на Солнце были отмечены две вспышки класса M, причем одна из них длилась более получаса в рентгеновском диапазоне.