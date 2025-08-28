  • Новость часаКремль опроверг заключение соглашения с Киевом о «воздушном перемирии»
    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины новым оружием
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    Politico: Французы готовятся к масштабным забастовкам и акциям протеста
    Армия Израиля высадила десант под Дамаском
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    28 августа 2025, 13:27 • Новости дня

    ВСУ атаковали гражданскую машину в Брянской области, пострадал человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В селе Чуровичи Климовского района Брянской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, мирный житель получил ранение, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Мужчину с легким ранением доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    Ранее украинский беспилотник поразил машину пассажирских перевозок в Брянской области, водитель получил ранения. До этого при ударе дронов в Брянской области пострадал ребенок.

    27 августа 2025, 18:43 • Новости дня
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых

    Мирошник: ВСУ используют в ЛНР боеприпасы с труднообнаружимыми в теле осколками

    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины начали использовать на северо-западе ЛНР боеприпасы, поражающие элементы которых сложно обнаружить в теле раненого и даже увидеть на рентгеновских снимках, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, эти боеприпасы сбрасываются с беспилотников разных модификаций и содержат осколки и шрапнель, изготовленные не из металла, а из пластика или схожих материалов, передает ТАСС.

    Мирошник отметил, что при попадании в человека такие боеприпасы оставляют в теле десятки или даже сотни мелких шариков, которые крайне тяжело обнаружить с помощью рентгеновских снимков или магнитов. Это значительно затрудняет процесс лечения и делает его долгосрочным.

    Дипломат также сообщил, что на лисичанском направлении были обнаружены осколки нового типа – они имеют острые края и изготовлены из металлических материалов, которые не реагируют на магнит. Эти осколки предназначены для нанесения максимального ущерба, глубоко проникают в тело и крайне трудны для извлечения и идентификации медицинскими приборами.

    Мирошник подчеркнул, что применение подобных боеприпасов по мирному населению ЛНР является целенаправленным нарушением конвенции о «негуманном» оружии со стороны Киева.

    Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате ранения получил 121 мирный житель, погибли 19 человек.

    Комментарии (17)
    28 августа 2025, 09:58 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области

    Представитель подполья Лебедев сообщил о ликвидации иностранных военных под Киевом

    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серийных ударах по объектам ВСУ в Киевской области, приведших к гибели значительного числа украинских и иностранных военных.

    В результате серии ударов в Киевской области было уничтожено большое количество военных ВСУ, включая иностранных наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    Он заявил: «Киевская область: Киев и окрестности, Ирпень, Бучанский, Белоцерковский, Бориспольский и Броварский районы, Васильков – 30 эпизодов, многократные серийные удары, гибель военных в большом количестве, в том числе иностранных зафиксирована».

    Лебедев отметил, что удары наносились по ряду областей Украины, в том числе по полигонам, авиабазам и лагерям в Черниговской области. Также сообщается об ударах по ключевым позициям ВСУ и складам на территории Донецкой области, которая контролируется Киевом, а также по местам базирования военных в Херсонской области.

    В других регионах, таких как Запорожская, Полтавская и Черкасская области, поражены склады, аэродромы, полигоны с техникой НАТО и транспортные узлы, а также тренировочные объекты украинских военных. В Хмельницкой и Винницкой областях удары пришлись по местам ремонта тяжелой техники, аэродрому и логистическим пунктам ВСУ.

    В Днепропетровской области, по словам Лебедева, удары были нанесены по логистике, промышленным объектам и полигону в Днепропетровске, Каменском, Кривом Роге и Самаровском районе. Подполье утверждает, что все атаки были направлены на военные объекты и инфраструктуру, связанную с ВСУ и их союзниками.

    Накануне пророссийское подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черкасской области. В тот же день в результате удара в Полтавской области был уничтожен крупный склад и логистический центр, которые использовались украинскими военными для снабжения своих подразделений.

    Комментарии (8)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский решил пощадить детей

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 23:56 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу в Одессе

    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу при встрече

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель был настолько рад повидаться с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе, что буквально запрыгнул на него, обнимаясь, при встрече.

    Видеоролик со свидетельством своего горячего приветствия Беттель выложил в соцсети Х, подписав эмоциональными репликами.

    «Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу! На этот раз в Одессе, спасибо тебе за то, что принял нас», – сказано в посте.

    Беттель сделал репост на свою страницу записи с видео у экс-советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

    «Объятия министров иностранных дел Украины и Люксембурга. Это, наверное, одно из самых приятных событий, которые вы увидите сегодня», – подписал ролик Геращенко.

    Встреча Беттеля и Сибиги в Одессе состоялась 26 августа. В комментариях к украинским СМИ, сообщавшим об этой записи люксембургского министра, реакции разделились. Преобладали мнения тех, кто заметил сходства манеры приветствия Беттеля и президента Франции Макрона. В одной из реплик пользователь отметила, что раньше были только Макрон с главой киевского режима Зеленским, теперь «еще и эти».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.


    Комментарии (17)
    28 августа 2025, 11:22 • Новости дня
    ВЗГЛЯД: Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    ВЗГЛЯД: ВС России взяли в клещи «третью столицу Украины» под Харьковом

    Северная часть Купянска оказалась под контролем российских войск после взятия Кондрашовки и начала боев за ключевые районы города, это станет чувствительной потерей для ВСУ.

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, имеющего стратегическое значение для проведения спецоперации. Прорыв российских войск стал возможен после взятия Кондрашовки к северу от города, что позволило обезопасить фланги наступающей группировки и начать продвижение к городской застройке. Сейчас трасса Н-26, последняя крупная транспортная артерия для снабжения украинских частей, находится под огневым контролем ВС РФ.

    Одновременно российские мотострелки закрепились в Соболевке у леса Малые Ровны, чтобы надежно перекрыть дорогу между Соболевкой и Благодатным на Чугуев и далее Харьков. В Благодатном идут уличные бои, что значительно осложнило централизованное снабжение украинской группировки в Купянске. По сути, украинским военным остается только один путь отхода через Осиново, который сопряжен с большими потерями, отмечает газета ВЗГЛЯД в своем аналитическом материале.

    Особое внимание российские силы уделяют узкому центральному участку Купянска – улицам Кузнечной и Центральной, которые ведут к мосту через Оскол в восточную промышленную часть города. Украинские войска интенсивно укрепили именно промышленную зону, построив там бункеры и подземные ходы. Поэтому штурм востока города с ходу оказался затруднен, и российские войска поэтапно блокируют западную часть до трассы Н-26, чтобы лишить противника возможности снабжения.

    По словам экспертов, российские силы уже заняли северную промзону, в том числе здания филиала Харьковгаза и склады «Агротон», продвинувшись до парка имени Комсомола и стадиона «Спартак». Основные укрепления противника остались в многоэтажной застройке и на восточном берегу Оскола, где продолжаются бои за Петропавловку и промышленную часть Заосколья. Оборона украинских войск оказалась недостаточно гибкой из-за ошибок командования и постоянного переброса резервов.

    Купянск остается важнейшим логистическим хабом региона, обладая старой железнодорожной развязкой и транспортной инфраструктурой, что делает его контроль принципиально значимым для обеих сторон. Взятие города российскими войсками может поставить под угрозу удержание Чугуева, Изюма, Балаклеи, а также создать предпосылки для окружения Славянска и Краматорска. Освобождение Купянска рассматривается как первый этап перехода к масштабным стратегическим операциям в северной части ДНР.

    Кроме военного значения Купянск имеет и символическую роль: именно сюда в 1941 году было эвакуировано правительство УССР, что позволило городу получить неофициальный статус «третьей столицы Украины».

    Операция по освобождению города развивается по сценарию зачистки Угледара – сначала блокирование коммуникаций, затем последовательное освобождение городской застройки. Сопротивление украинских войск обещает усилиться по мере приближения к плотной многоэтажной застройке, но плотность и высотность построек в Купянске ниже, чем в Угледаре, что облегчает действия наступающих подразделений.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины безэкипажным катером

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средний разведывательный корабль украинских военно-морских сил «Симферополь» уничтожен российскими военными в устье Дуная, сообщило Министерство обороны России в четверг. Уточняется, что удар по кораблю был нанесен с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Корабль удалось уничтожить с помощью быстроходного безэкипажного катера, его поразили в устье реки Дунай, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что в результате атаки украинский военный корабль затонул.

    Корабль «Симферополь» построили в корпусе рыболовного траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса его разведывательного оборудования была станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

    Станцию производит киевское НИИ «Квант-Радиолокация». У него также могут быть установлены поставленные киевскому режиму в 2019 году широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz.

    В мае на нем произошло возгорание, из-за чего были сдвинуты сроки введения в эксплуатацию.

    Также в ночь на четверг российские военные групповым ударом высокоточным оружием большой дальности поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные авиабазы Украины.

    В прошлые сутки накануне ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников.

    Комментарии (4)
    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (9)
    27 августа 2025, 21:52 • Новости дня
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло

    Суд в Москве постановил взыскать с посольства Украины 40 млн рублей долга

    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по заявлениям ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), подконтрольного Газпрому, взыскал с посольства Украины более 40 млн рублей долга за тепло и горячую воду, говорится в материалах суда.

    Арбитраж принял 12 решений в пользу МОЭК по долгам за тепло и воду, сумма взысканий превысила 40 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Первый иск был подан в июле 2023 года и полностью удовлетворен: с посольства взыскали около 16 млн рублей долга и пени по двум договорам 2009 года за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК продолжила подавать иски за последующие периоды, суд также удовлетворял эти требования: всего рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исков. Очередной, 13-й, иск на сумму свыше 3,6 млн рублей был подан в июле, но пока к рассмотрению не принят.

    Посольство Украины не направляет представителей на судебные заседания, так как не функционирует в России с 2022 года.

    МОЭК остается единой теплоснабжающей организацией Москвы, обеспечивающей централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

    Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск МОЭК и взыскал с посольства Украины около 2,5 млн рублей долгов за тепло- и энергоснабжение.

    Москва расторгла договор аренды на земельный участок с комплексом зданий украинского посольства, после чего на территории были подняты российский флаг и Знамя Победы.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 07:19 • Новости дня
    dikGAZETE: Санду планирует отправить наемников из Молдавии на Украину
    dikGAZETE: Санду планирует отправить наемников из Молдавии на Украину
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В документальной переписке парламента Молдавии 2025 года якобы раскрываются намерения молдавского президента Майи Санду отправить наемных боевиков для участия в боевых действиях на Украине, сообщает турецкое издание dikGAZETE.

    Недавно опубликованная в Сети утечка переписки парламента Молдавии за 2025 год содержит планы президента страны Майи Санду, передает РИА «Новости» со ссылкой на dikGAZETE.

    Согласно этим данным, Санду намерена отправить 700 наемников для поддержки вооруженных сил Украины, если ее партия победит на предстоящих парламентских выборах.

    Уточняется, что во время саммита ЕС – Молдавия в июле текущего года Санду пообещала Евросоюзу направить группу добровольцев на Украину, если одержит победу на выборах.

    В документах, приобщенных к переписке, содержится информация о гражданах Молдавии, уже принимающих участие в конфликте на Украине. Эти материалы якобы указывают на существование программ по вербовке и отправке добровольцев с территории Молдавии.

    Напомним, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку в Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергало сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.

    Комментарии (13)
    27 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    В Киеве и в городе Запорожье прогремели мощные взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве и подконтрольном украинским властям городе Запорожье были зафиксированы взрывы после объявления воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    О взрывах в Киеве и Запорожье сообщили украинские СМИ, передает ТАСС. В столице Украины воздушная тревога была объявлена незадолго до взрывов, а мэр города Виталий Кличко заявил о работе систем ПВО.

    В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, также раздались взрывы. Местные источники отмечают, что в регионе действует воздушная тревога. Ранее в течение дня уже поступали сообщения о взрывах в этом городе.

    Ранее на одном из предприятий Чернигова произошли два взрыва, после которых начался пожар.

    На энергообъекте в Полтавской области в результате серии взрывов возникли пожары.

    В Сумской области после серии ночных взрывов произошли отключения электроэнергии.

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 22:16 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Днепропетровскую область полбатальона колумбийских наемников
    ВСУ перебросили в Днепропетровскую область полбатальона колумбийских наемников
    @ Ted Soqui/SIPA USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В окрестностях Покровского в Днепропетровской области половина состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ укомплектована наемниками из Колумбии, сообщили в силовых структурах.

    Около половины личного состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют граждане Колумбии, передает РИА «Новости».

    Силовики сообщили, что бригада сейчас размещается вблизи населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. По словам источника агентства, такое масштабное использование иностранных наемников в одном украинском подразделении ранее не фиксировалось.

    Ранее выяснилось, что посольство Украины в Перу, которое курирует также отношения Киева с Эквадором и Колумбией, через свой сайт вербует наемников с военным опытом для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В частности, подчеркивалось, что предпочтение отдается гражданам с реальным боевым опытом.

    В рядах ВСУ начала действовать новая структура, которую формируют латиноамериканские и испаноговорящие наемники, привлеченные через соцсети.

    Колумбийский наемник рассказал, что его отправили на фронт ВСУ без подготовки.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:16 • Новости дня
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов

    Экономист Лизан: Венгрия иском против ЕС пытается добиться гарантий для «Дружбы»

    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    @ Dwight79 (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. Суд вряд ли встанет на сторону Венгрии, но, тем не менее, власти республики могут, например, «выбить» гарантии для нефтепровода «Дружба», сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Венгрия начала судиться с ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    «Венгрия изначально придерживалась прагматичного курса в отношениях с Россией и скептически относилась к Украине. Венгерские политики видят, что Дональд Трамп из того же лагеря, и это убеждает их в собственной правоте, а также подогревает ценностный компонент противостояния», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    По его мнению, цель судебного разбирательства Будапешта сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. «Известно, что иск был подан в июле – то есть до атак ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Поэтому не стоит увязывать два этих события. Тем не менее, нужно помнить, что причин относиться к украинскому руководству плохо у Венгрии было достаточно и до этого», – добавил собеседник, упомянув, в частности, ущемление прав закарпатских венгров.

    Лизан допускает, что сейчас Будапешт попытается использовать иск как инструмент для достижения своих целей. «Возможно, венгерские власти постараются получить со стороны Евросоюза и Украины гарантии по нефтепроводу. Если их требования будут выполнены, то, скорее всего, иск отзовут», – рассуждает аналитик.

    Если же разбирательства продолжатся, то вряд ли суд встанет на сторону Венгрии и «подорвет все усилия Европы по борьбе против России», отметил эксперт. При этом Будапешт при таком сценарии может столкнуться с рядом последствий. Среди возможных – заморозка средств из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также «пакости» со стороны ВСУ, считает Лизан.

    Инициированное восточноевропейской страной дело напрямую затрагивает российские интересы, «поскольку касается нашего имущества и активов, которые не только неправомерно удерживаются в ЕС, но и используются в нарушение международного права для финансирования войны», указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Но Венгрия не выступает адвокатом России. У нее есть свои причины бороться с этим воровским шабашем», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Парламентарий указал: решения люксембургского суда в правовой системе ЕС имеют обязательный характер. «Неизбежно суду придется разбираться и с нарушением консенсуса, и со статусом российских активов, балансируя между правосудием и этой самой «общей внешней политикой и политикой безопасности». Никаких иллюзий не питаем, но искренне хочется пожелать Венгрии победы в отстаивании права, которое столь последовательно попирает Евросоюз, подменяя его сами знаете чем», – заключил Косачев.

    Напомним, Венгрия подала иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF). Внимание на это обратило издание Portfolio. По информации СМИ, иск, который Будапешт направил еще в июле, на этой неделе был принят к рассмотрению судом ЕС. Он касается решения Евросовета от мая 2024 года и протокола управляющего комитета EPF от февраля 2025 года.

    Евросовет решил, что почти все поступления от налогообложения доходов с замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира, из которого затем компенсируются расходы на военную помощь Киеву. Венгрия заявляет, что это решение принято без учета ее мнения и нарушает процедуры согласования.

    «При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован», – цитирует издание текст иска. Речь идет о трех–пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 млрд.

    Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»

    Венгрия запретила командиру ВСУ въезд в Шенгенскую зону из-за атаки на «Дружбу»

    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии приняли решение ограничить въезд в Шенгенскую зону для офицера ВСУ, связанного с атакой на нефтепровод «Дружба».

    Венгрия решила ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для командира Вооруженных сил Украины, подозреваемого в атаке на нефтепровод «Дружба», передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение связано с посягательством на суверенитет страны в связи с произошедшим инцидентом, однако не уточнил имя украинского офицера, которому адресован запрет.

    В заявлении, опубликованном госсекретарем по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтаном Ковачем, Сийярто отметил, что каждый, кто посягает на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, должен ожидать последствий.

    Ранее сообщалось, что Венгрия рассматривает варианты ответа на удар по нефтепроводу «Дружба» со стороны Киева.

    Сийярто заявлял, что поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», прерванные после атаки на распределительную станцию, начнутся 28 августа в тестовом режиме.

    Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу

    Зеленский назначил Стефанишину новым послом на смену Маркаровой в США

    Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский сменил посла Украины в США, официально назначив Ольгу Стефанишину на пост вместо Оксаны Маркаровой, занимавшей должность с 2021 года, пишет Bloomberg.

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра Ольгу Стефанишину новым послом страны в США, спустя почти год после того, как члены администрации Дональда Трампа потребовали отстранить давнего дипломата, сообщает Bloomberg.

    В указе, подписанном в среду, Зеленский освободил Оксану Маркарову от должности посла. В своем вечернем видеообращении он поблагодарил Маркарову за «сложную миссию» в США и предложил ей остаться в его команде, чтобы работать «на благо Украины» в неопределенной пока роли.

    Стефанишина, которой 39 лет, ранее занималась вопросами европейской и евроатлантической интеграции Украины и была назначена специальным посланником в США в июле в рамках крупной перестановки в правительстве.

    Отставка Маркаровой, которая не пользовалась поддержкой окружения Трампа, расценивается как запоздалый жест в сторону Вашингтона на фоне попыток Трампа найти пути урегулирования ситуации в ходе спецоперации на Украине. Киев сейчас настаивает, чтобы любые соглашения с российским лидером Владимиром Путиным учитывали интересы Украины и предоставляли определённые гарантии безопасности.

    Маркарова, занимавшая пост посла с 2021 года, сыграла важную роль в укреплении отношений с администрацией Джо Байдена и обеспечении поддержки Вашингтона после начала полномасштабной спецоперации на Украине. Однако ее позиция стала предметом обсуждения после возвращения Трампа в Белый дом. Ситуация обострилась, когда Маркарова помогла организовать визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании в разгар предвыборной кампании, что вызвало недовольство республиканцев, обвинивших украинскую сторону во вмешательстве в политику США. Позднее спикер Палаты представителей Майк Джонсон направил Зеленскому письмо с требованием уволить Маркарову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог объяснил характер взаимоотношений между Украиной и НАТО с помощью анекдота. Виктор Медведчук заявил о возможном назначении Ольги Стефанишиной послом Украины в США. Владимир Зеленский провел масштабные перестановки среди послов Украины за рубежом.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 08:09 • Новости дня
    В Самарской области десять пассажирских поездов задержались из-за падения дрона
    В Самарской области десять пассажирских поездов задержались из-за падения дрона
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе станции Кряж в Самарской области упали обломки БПЛА, из-за этого задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, сообщила Куйбышевская железная дорога.

    Максимальное время задержки у этих поездов составляет два часа и 14 минут, сообщили в КЖД, передает ТАСС.

    Отмечается, что три пригородных поезда отменены.

    Напомним, в Волгоградской области обломки дрона упали на объекты транспортно-логистической инфраструктуры, загорелось техническое строение локомотивного депо.

    После этого на станции Петров Вал в регионе из-за падения обломков беспилотника возник пожар, движение поездов временно остановили.

    Комментарии (3)
    28 августа 2025, 12:23 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины
    ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и военным авиабазам Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов и БПЛА. Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников. Ранее ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб.

    В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Санду пообещала отправить молдавских наемников на Украину
    Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
    Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы
    В РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский решил пощадить детей

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
