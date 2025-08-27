Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу при встрече

Tекст: Ирма Каплан

Видеоролик со свидетельством своего горячего приветствия Беттель выложил в соцсети Х, подписав эмоциональными репликами.

«Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу! На этот раз в Одессе, спасибо тебе за то, что принял нас», – сказано в посте.

Беттель сделал репост на свою страницу записи с видео у экс-советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

«Объятия министров иностранных дел Украины и Люксембурга. Это, наверное, одно из самых приятных событий, которые вы увидите сегодня», – подписал ролик Геращенко.

Встреча Беттеля и Сибиги в Одессе состоялась 26 августа. В комментариях к украинским СМИ, сообщавшим об этой записи люксембургского министра, реакции разделились. Преобладали мнения тех, кто заметил сходства манеры приветствия Беттеля и президента Франции Макрона. В одной из реплик пользователь отметила, что раньше были только Макрон с главой киевского режима Зеленским, теперь «еще и эти».

