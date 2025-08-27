Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.5 комментариев
Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель был настолько рад повидаться с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе, что буквально запрыгнул на него, обнимаясь, при встрече.
Видеоролик со свидетельством своего горячего приветствия Беттель выложил в соцсети Х, подписав эмоциональными репликами.
«Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу! На этот раз в Одессе, спасибо тебе за то, что принял нас», – сказано в посте.
Беттель сделал репост на свою страницу записи с видео у экс-советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
«Объятия министров иностранных дел Украины и Люксембурга. Это, наверное, одно из самых приятных событий, которые вы увидите сегодня», – подписал ролик Геращенко.
Встреча Беттеля и Сибиги в Одессе состоялась 26 августа. В комментариях к украинским СМИ, сообщавшим об этой записи люксембургского министра, реакции разделились. Преобладали мнения тех, кто заметил сходства манеры приветствия Беттеля и президента Франции Макрона. В одной из реплик пользователь отметила, что раньше были только Макрон с главой киевского режима Зеленским, теперь «еще и эти».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.