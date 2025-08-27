МВД: В Иркутской области пятый день ищут пропавшую пенсионерку

Tекст: Алексей Дегтярев

Поиски пропавшей 85-летней Гу Гуйлань в лесу Боханского района Приангарья идут уже пятые сутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

К операции привлечены сотрудники полиции, профессиональные спасатели, волонтеры и спецтехника, включая тепловизоры. Гу Гуйлань ушла за грибами с родственниками, однако в какой-то момент ее потеряли из виду, самостоятельные попытки найти женщину не дали результата.

В интенсивных поисках ежедневно задействованы около 80 человек. Операция идет круглосуточно: ночью используются специальные средства для обнаружения людей в темноте.

Поисковики отмечают, что были случаи, когда людей находили живыми даже спустя семь дней. Волонтеры и полиция призывают неравнодушных жителей присоединиться к спасательной операции.

Напомним, на Сахалине пропала группа из четырех человек, которая ушла в лес 23 августа собирать дикоросы. На их поиски отправили спасателей и добровольцев.

До этого группа туристов из девяти женщин и гида на острове Итуруп на Курилах не вернулась в лагерь в условленное время. Через некоторое время их нашли, никто не пострадал.