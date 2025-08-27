Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
МВД: В Иркутской области пятый день ищут пропавшую пенсионерку
Около 80 человек с тепловизорами и спецтехникой продолжают круглосуточные поиски пожилой женщины, ушедшей за грибами и пропавшей без вести в Иркутской области, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Поиски пропавшей 85-летней Гу Гуйлань в лесу Боханского района Приангарья идут уже пятые сутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
К операции привлечены сотрудники полиции, профессиональные спасатели, волонтеры и спецтехника, включая тепловизоры. Гу Гуйлань ушла за грибами с родственниками, однако в какой-то момент ее потеряли из виду, самостоятельные попытки найти женщину не дали результата.
В интенсивных поисках ежедневно задействованы около 80 человек. Операция идет круглосуточно: ночью используются специальные средства для обнаружения людей в темноте.
Поисковики отмечают, что были случаи, когда людей находили живыми даже спустя семь дней. Волонтеры и полиция призывают неравнодушных жителей присоединиться к спасательной операции.
Напомним, на Сахалине пропала группа из четырех человек, которая ушла в лес 23 августа собирать дикоросы. На их поиски отправили спасателей и добровольцев.
До этого группа туристов из девяти женщин и гида на острове Итуруп на Курилах не вернулась в лагерь в условленное время. Через некоторое время их нашли, никто не пострадал.