Спасательный самолет МЧС вылетел на поиски пропавшей тургруппы на Итурупе
Незарегистрированная тургруппа из девяти женщин и гида на острове Итуруп в условленное время не вернулась в лагерь, спасатели выдвинулись на поиски, сообщил Telegram-канал МЧС России.
«На Сахалине вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски потерявшейся тургруппы», – сказано в посте с указанием на троих спасателей на борту.
Как сообщили в ведомстве, на острове Итуруп незарегистрированная тургруппа из девяти женщин и гида восходила на вулкан Баранского. В назначенное время туристы не вернулись в лагерь.
«Вчера наземная группировка спасателей не обнаружила туристов на вершине вулкана. Поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом», – пояснили спасатели.
На земле в поисково-спасательной операции участвуют 28 специалистов и восемь единиц техники.
