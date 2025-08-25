Спасательный самолет МЧС вылетел на поиски пропавшей тургруппы на Итурупе

Tекст: Ирма Каплан

«На Сахалине вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски потерявшейся тургруппы», – сказано в посте с указанием на троих спасателей на борту.

Как сообщили в ведомстве, на острове Итуруп незарегистрированная тургруппа из девяти женщин и гида восходила на вулкан Баранского. В назначенное время туристы не вернулись в лагерь.

«Вчера наземная группировка спасателей не обнаружила туристов на вершине вулкана. Поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом», – пояснили спасатели.

На земле в поисково-спасательной операции участвуют 28 специалистов и восемь единиц техники.

