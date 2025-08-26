МЧС: На Сахалине пропала группа из четырех человек

Швейцария арестовала счета российского производителя титана «ВСМПО-Ависма»

Tекст: Алексей Дегтярев

Арест связан с уголовным делом экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которого обвиняют в мошенничестве при закупке сырья, ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей, сказал Забейда, передает РИА «Новости».

По мнению следствия, Воеводин в 2016–2020 годах заключал договоры на поставку титанового сырья по завышенным ценам с компаниями, подконтрольными гражданину США Игорю Райхельсону, консультанту швейцарской Interlink Metals and Chemicals AG. Согласно материалам дела, российский поставщик предлагал сырье дешевле.

Согласно показаниям Райхельсона, давние партнерские отношения компаний были возможны благодаря «Интерлинку», который помог выйти на американский рынок после отмены демпинговых пошлин. В 2020 году между сторонами возник конфликт, позже завершившийся мировым соглашением.

Забейда заявил, что поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение мирового соглашения со стороны «ВСМПО-Ависма». Подробности соглашения остались неизвестны, так как они конфиденциальны.

Ранее сообщалось, что Воеводину и еще пяти фигурантам вменяют хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

До этого суд арестовал Воеводина.