Суд оштрафовал актрису Яну Троянову за нарушение правил

Актриса Яна Троянова (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) была признана виновной в административном правонарушении из-за отсутствия маркировки иноагента при публикации материалов в интернете.
Таганский районный суд Москвы оштрафовал актрису Яну Троянову, признанную иноагентом и внесенную в перечень террористов и экстремистов, на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе суда, Троянова признана виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки иноагента на материалах, распространяемых в интернете.
«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», – говорится в сообщении суда. Ранее Следственный комитет возбудил против Трояновой уголовное дело по обвинению в разжигании ненависти и заочно арестовал ее. По версии следствия, актриса в одном из интервью делала публичные заявления, которые, по мнению СК, формировали враждебное отношение к русским и оправдывали насильственные действия.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Министерство юстиции включило Троянову в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она пыталась оспорить это решение в суде, но получила отказ.
Ведомство отмечает, что Троянова распространяла недостоверную информацию о решениях властей России и политике, выступала против спецоперации на Украине, а также участвовала как респондент на информационных ресурсах, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами. 9 июля Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
В августе судебные приставы начали взыскивать штраф с актрисы Яны Трояновой.
Ранее суд подтвердил для нее штраф в размере 40 тыс. рублей за отсутствие отчета иноагента.
Яна Троянова – актриса театра и кино, известная по фильмам «Страна Оз», «Кококо» и сериалу «Ольга».