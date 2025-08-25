Стало известно о планах Трампа нормализовать отношения с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Американский политический обозреватель Стив Гилл заявил, что президент США Дональд Трамп начнет процесс нормализации отношений с Россией без привязки к ситуации на Украине, передает ТАСС.

Он отметил, что Европа не смогла добиться уступок от украинского руководства, поскольку Владимир Зеленский продолжает настаивать на контроле над Крымом и Донбассом, стремлении вступить в НАТО и размещении иностранных войск на территории страны, что для России неприемлемо.

Гилл подчеркнул: «Трамп может «умыть руки», отказавшись от того, что он называет «войной Байдена», и оставить Украину и европейских лидеров предоставленными самим себе».

По мнению эксперта, в этой ситуации Трамп способен возобновить диалог с Владимиром Путиным и вывести украинский вопрос за рамки двусторонних переговоров. Гилл считает маловероятным, что Трампу удастся убедить Зеленского изменить подход к переговорам.

Ранее 15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча президентов России и США. Владимир Путин сообщил, что урегулирование конфликта на Украине обсуждалось приоритетно, и пригласил Трампа в Москву. Дональд Трамп отметил прогресс, но признал, что не по всем вопросам удалось достичь согласия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Джеффри Сакс заявил о необходимости для европейских государств самостоятельно выстраивать отношения с Россией в своих национальных интересах.

Группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером обратилась к Дональду Трампу с призывом углублять конструктивные контакты между США и Россией.

Руководитель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель отметила, что военное участие ФРГ на Украине спровоцирует усиление конфликта с Россией.