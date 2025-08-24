  • Новость часаСобянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть
    Минпросвещения утвердило 17 обязательных школьных предметов с 2026 года
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Украина объявила о сотрудничестве со Швецией в сфере военной авиации
    Лавров ответил на обвинения Макрона в адрес Путина
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    4 комментария
    24 августа 2025, 13:46

    Риттер направил Трампу письмо с призывом к диалогу с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США и бывшим инспектором по оружию массового поражения спецкомиссии ООН Скоттом Риттером после визита в Россию обратилась к Дональду Трампу с призывом углублять конструктивные контакты между США и Россией.

    Инициативная группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером после его поездки в Россию направила письмо президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. В письме группа призвала американского лидера к совместной работе ради развития диалога между США и Россией.

    В документе подчеркивается, что группа состоит из законотворцев, офицеров, аналитиков и профессоров, которые способствовали формированию отношений между двумя народами и борьбе с «русофобией». Авторы письма отметили, что создали устойчивую основу для контактов между гражданами двух стран на всех уровнях российского общества.

    Они поздравили Трампа с успешной встречей с Владимиром Путиным на Аляске, а также с конструктивными переговорами с Владимиром Зеленским и лидерами Европы. В письме говорится, что усилия Трампа по улучшению отношений с Россией подверглись критике со стороны его политических оппонентов, использующих страх и русофобские нарративы.

    «Один из членов нашей команды, Скотт Риттер, недавно вернулся из поездки в Россию, где он смог воочию увидеть реакцию российского народа на исторический саммит. Сейчас в России очень хорошо относятся к вам и к американскому народу. Они ценят то уважение, которое вы проявляете к России и ее руководству, и ваше искреннее стремление к улучшению отношений, которое выходит за рамки намерения просто урегулировать конфликт. Послание из России звучит громко и ясно: вы не один стремитесь к всеобъемлющему и справедливому миру. Россия с вами», – говорится в письме.

    Авторы подчеркивают, что их деятельность направлена на укрепление дружбы между народами на фоне противодействия политическим нарративам, направленным на разобщение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине. Риттер также объяснил выбор Аляски местом саммита России и США.

    22 августа 2025, 15:05
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые американский лидер считает важными, включая отказ от членства в НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу NBC сообщил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Лавров отметил, что американская сторона настаивала на ряде принципов, в частности, на отказе от членства в НАТО и обсуждении территориальных вопросов, однако Зеленский, по его словам, ответил отказом на все эти предложения, передает ТАСС.

    После переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и лидерами Евросоюза. По итогам встречи Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия выразили желание разместить свои войска на территории Украины, однако он отметил, что при его президентстве американские войска там находиться не будут.

    Ранее Лавров заявил, что действия так называемой коалиции желающих направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Лавров также отметил, что риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп проявляет интерес к ситуации на Украине.

    Комментарии (14)
    21 августа 2025, 14:09
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    Комментарии (9)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 02:35
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 02:22
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    Комментарии (5)
    21 августа 2025, 22:22
    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине

    @ Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно предложить членство России в НАТО как инструмент для достижения мирного урегулирования на Украине на условиях США, заявил один из видных союзников президента США Дональда Трампа, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

    «У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», – заявил Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News.

    По словам Гетца, такой шаг должен стать не подарком, а сильным рычагом давления, который может использовать Трамп, пишет «Московский комсомолец».

    Политик отметил, что за этот «пряник» Трамп сможет получить от Москвы необходимые уступки в вопросах прекращения боевых действий, развития экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров на Украине. Гетц добавил, что не считает себя радикалом, и напомнил, что партнерство России и НАТО уже обсуждалось экспертами разного политического спектра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отчете комитета по этике Палаты представителей говорилось, что Гетц платил 17-летней девушке за секс и неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази, в период с 2017 по 2019 год. На фоне обвинений Гэтц снял свою кандидатуру на пост генерального прокурора.

    Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Энтони Блинкен, занимая пост главы Госдепа, заявлял, что Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО в 1990-х годах.

    Президент России Владимир Путин рассказывал, что реакция Клинтона на гипотетическое предположение о возможности вступления России в НАТО «выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны».

    Комментарии (13)
    21 августа 2025, 18:42
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление, а также пообещал «интересные времена».

    Трамп заявил, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не уточнив деталей, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Truth Social он провел аналогию с командой, у которой есть защита, но нет права атаковать, подчеркнув: «Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией».

    Трамп также заявил, что бывший президент США Джо Байден, не дал Украине возможности для ответных ударов. Нынешний глава Белого дома добавил, что если бы сам занимал пост президента в то время, то вооруженный конфликт на Украине не начался бы.

    «Будь я президентом – без шанса. Впереди интересные времена», – резюмировал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    Комментарии (13)
    23 августа 2025, 14:01
    Политолог Рар: Судьбу Украины решит саммит США, России, Китая в Пекине
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Важнейшим этапом мирного урегулирования для Украины может стать саммит в Пекине с участием лидеров России, Китая и, возможно, США. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.

    О предстоящем саммите 3 сентября 2025 года в Пекине, который может стать решающим для судьбы Украины, сообщил немецкий политолог Александр Рар в Telegram.

    Он подчеркнул, что встреча приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны. По его словам, «следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав – Китая, России, США».

    Политолог также обратил внимание на тот факт, что отказ Владимира Зеленского, поддерживаемого европейскими странами, от признания утраченных территорий тормозит урегулирование конфликта.

    Китай на этот день запланировал проведение военного парада на площади Тяньаньмэнь по случаю праздничных мероприятий в Пекине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента Владимира Путина.

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября.

    Комментарии (8)
    22 августа 2025, 16:03 • Новости дня
    Рютте заявил о поставках оружия Киеву на 1,5 млрд

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о значительных поставках вооружения Киеву странами альянса в течение месяца.

    О поставках вооружения из США Киеву на сумму 1,5 млрд долларов сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС. Он отметил, что страны альянса закупили и уже передали это вооружение за последний месяц.

    Рютте подчеркнул, что поставки будут продолжены. По его словам, после окончания боевых действий страны НАТО планируют помочь увеличить численность вооруженных сил Украины и развернуть новые военные производства на территориях под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отклонил все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине, включая отказ от членства в НАТО.

    Британия заключила контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor на сумму 118 млн фунтов для усиления системы ПВО Sky Sabre.

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 22:30
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом прошли очень хорошо, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США оказались на низком уровне, но с возвращением в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, власти США определят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом» продолжения восстановления отношений двух стран. Путин рассчитывает поддерживать «темп совместной работы на этой площадке».

    Россия и США рассматривают возможность совместной работы в сфере добычи СПГ, причем как в российской Арктической зоне, так и на Аляске, сказал президент. Путин указал, что в России есть несколько компаний, работающих в данной сфере, в частности «Новатэк». Он указал, что компании работают во взаимодействии с партнерами из Европы и Азии.

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. С высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду.

    Комментарии (4)
    22 августа 2025, 01:59
    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    @ Ezequiel3585/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские спецслужбы по решению директора национальной разведки Тулси Габбард перестали передавать данные о мирных переговорах между Россией и Украиной партнерам по альянсу «Пять глаз» , сообщает CBS.

    По данным CBS, Габбард несколько недель назад издала директиву, запрещающую передачу Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Британии «информации, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», передает РИА «Новости».

    Обмен дипломатическими сведениями, полученными иными способами, а также военной информацией, не связанной с переговорами, не ограничивается. В частности, решение не затрагивает обмен информацией, которой США «делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США Дональд Трамп предъявил России ультиматум по украинскому урегулированию. Однако в августе на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.


    Комментарии (2)
    21 августа 2025, 21:01
    Трамп заявил о возможной смене подхода США к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в эфире одной из американских радиостанций заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    По словам Трампа, в течение двух недель станет ясно, возможно ли мирное решение ситуации, передает ТАСС.

    «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли мир на Украине.

    Ранее Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.

    Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.

    Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:33
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    @ Julia Demaree Nikhinson/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

    В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

    «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

    Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 07:18
    CNN: США хотят использовать дроны для обеспечения безопасности Украины

    @ US Air Force/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон обсуждает возможные сценарии воздушной поддержки украинской армии в будущих гарантиях безопасности, делая основной ставку на применение беспилотных летательных аппаратов вместо пилотируемой авиации.

    В США обсуждается широкий спектр вариантов поддержки Украины с воздуха. Одной из приоритетных тем стала авиационная поддержка, сообщили источники CNN, передает ТАСС.

    Согласно источникам, в администрации президента Дональда Трампа есть обеспокоенность по поводу отправки американских летчиков для выполнения пилотируемых миссий над Украиной. Вместо этого обсуждается возможность применения беспилотников для выполнения задач поддержки.

    В качестве компромиссного шага рассматривается вариант, при котором пилоты США будут выполнять только наблюдательные полеты над Украиной. Такая мера позволит собирать разведданные и предоставлять изображения высокого разрешения с линии фронта без участия американских истребителей в боях.

    Напомним, в ЕС захотели разместить свой воинский контингент на украинской территории. США указывали, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения по этому вопросу.

    СМИ сообщали, что предложенные вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сценарии предоставления Украине гарантий безопасности расстроили лидеров европейских стран.

    Комментарии (10948)
    21 августа 2025, 17:35
    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп провел параллель между своей встречей с президентом России Владимиром Путиным и визитом на тот момент американского вице-президента Ричарда Никсона в СССР в 1959 году.

    Публикация появилась в социальной сети Truth Social, передает РБК. Трамп разместил снимок, сделанный во время его встречи с Путиным на Аляске, где он показывает пальцем в сторону российского президента. Этот кадр ранее был опубликован Белым домом.

    Трамп сравнил изображение с историческим фото 1959 года, когда вице-президент США Ричард Никсон во время визита в Москву направил указательный палец в грудь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Автором того знаменитого снимка стал фотограф Эллиотт Эрвитт.

    Ранее Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа.

    Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Комментарии (0)
    Главное
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    Российские войска освободили Филию в Днепропетровской области
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    Россия возобновила импорт арбузов из Грузии
    Власти решили проверить сотовые номера россиян, привязанные к Госуслугам
    Тело альпинистки Наговицыной осталось на пике Победы до весны 2026 года

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение

    Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Почему Украина так и не стала мне Родиной

      Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

      3 комментария
    • Юрий Васильев Юрий Васильев
      Зеленский ничего не уполномочен заявить

      До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

      4 комментария
    • Василий Авченко Василий Авченко
      Зачем люди едут на Колыму

      Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

      4 комментария
    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

