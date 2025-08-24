Tекст: Дмитрий Зубарев

Инициативная группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером после его поездки в Россию направила письмо президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. В письме группа призвала американского лидера к совместной работе ради развития диалога между США и Россией.

В документе подчеркивается, что группа состоит из законотворцев, офицеров, аналитиков и профессоров, которые способствовали формированию отношений между двумя народами и борьбе с «русофобией». Авторы письма отметили, что создали устойчивую основу для контактов между гражданами двух стран на всех уровнях российского общества.

Они поздравили Трампа с успешной встречей с Владимиром Путиным на Аляске, а также с конструктивными переговорами с Владимиром Зеленским и лидерами Европы. В письме говорится, что усилия Трампа по улучшению отношений с Россией подверглись критике со стороны его политических оппонентов, использующих страх и русофобские нарративы.

«Один из членов нашей команды, Скотт Риттер, недавно вернулся из поездки в Россию, где он смог воочию увидеть реакцию российского народа на исторический саммит. Сейчас в России очень хорошо относятся к вам и к американскому народу. Они ценят то уважение, которое вы проявляете к России и ее руководству, и ваше искреннее стремление к улучшению отношений, которое выходит за рамки намерения просто урегулировать конфликт. Послание из России звучит громко и ясно: вы не один стремитесь к всеобъемлющему и справедливому миру. Россия с вами», – говорится в письме.

Авторы подчеркивают, что их деятельность направлена на укрепление дружбы между народами на фоне противодействия политическим нарративам, направленным на разобщение.

