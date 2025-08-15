Экс-разведчик США Риттер назвал Аляску намеком на сближение Москвы и Вашингтона

Tекст: Вера Басилая

Экс-аналитик разведки морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что выбор Аляски для проведения саммита между Россией и США символизирует сближение двух государств, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что не располагает инсайдерской информацией, но находит в этом решении исторический контекст.

Риттер обратил внимание, что первоначально местом встречи рассматривалась Женева, однако Швейцария утратила свой статус нейтральной страны. По его словам, Рим и Стамбул также не подходят, поскольку это страны НАТО, а ОАЭ, несмотря на дружественные отношения с Россией, остаются прозападным государством.

По мнению Риттера, проведение саммита в Москве или Вашингтоне означало бы выбор одной из столиц, однако Аляска – территориально близкая обеим странам точка. Он выразил надежду, что именно символика сближения и необходимости совместной работы стала причиной выбора этого места.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил символичность встречи Путина и Трампа на Аляске.

Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире перед саммитом президентов России и США.

Белый дом подтвердил, что встреча президентов России и США состоится в городе Анкоридж на Аляске. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 11.00 по местному времени (22.00 мск).

