Ушаков отметил символичность встречи Путина и Трампа на Аляске

Tекст: Вера Басилая

Ушаков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся вблизи мемориального кладбища на Аляске, где покоятся девять советских летчиков, передает ТАСС.

На этом кладбище также захоронены двое военнослужащих и двое гражданских лиц, погибших в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в Советский Союз в рамках ленд-лиза.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это место напоминает о боевом братстве народов двух стран. Он подчеркнул особую историческую значимость встречи в год 80-летия победы над нацистской Германией и милитаристской Японией, отметив, что такие символы важны для развития отношений между государствами.

Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована и саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу в Анкоридже.

На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента Кирилл Дмитриев.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

