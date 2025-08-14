Ушаков отметил символичность встречи Путина и Трампа на Аляске

  • Новость часаНазвано время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    Назван состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Британия передумала размещать военный контингент на Украине
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю территорию ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    29 комментариев
    14 августа 2025, 12:59 • Новости дня

    Ушаков отметил символичность встречи Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера состоится недалеко от мемориального кладбища на Аляске, где покоятся советские летчики и участники ленд-лиза времен Второй мировой войны, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся вблизи мемориального кладбища на Аляске, где покоятся девять советских летчиков, передает ТАСС.

    На этом кладбище также захоронены двое военнослужащих и двое гражданских лиц, погибших в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в Советский Союз в рамках ленд-лиза.

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это место напоминает о боевом братстве народов двух стран. Он подчеркнул особую историческую значимость встречи в год 80-летия победы над нацистской Германией и милитаристской Японией, отметив, что такие символы важны для развития отношений между государствами.

    Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована и саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу в Анкоридже.

    На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента Кирилл Дмитриев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    13 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США

    МИД: Территориальное устройство России закреплено в Конституции

    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    @ vk.com/mid

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    По словам Фадеева, российская делегация на переговорах, которые пройдут на Аляске, будет руководствоваться исключительно национальными интересами, передает ТАСС.

    Он отметил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции, и этим «все сказано».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    58 комментариев

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий. Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (22)
    13 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    @ Максим Блохин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости и дискредитации любых его договоренностей с Россией, приведя в пример гипотетическую ситуацию с Москвой и Ленинградом.

    «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что журналисты часто ссылаются на «уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон».

    Трамп процитировал высказывание Болтона о том, что «несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, Путин уже победил». Трамп эмоционально спросил: «Что это вообще такое?»

    Трамп подчеркнул, что «Fake News работают сверхурочно», чтобы очернить его, и назвал представителей СМИ «больными и нечестными людьми». По мнению Трампа, они руководствуются ненавистью к своей стране и занимаются распространением ложных новостей о коррупции. Президент США также заявил о полной уверенности в себе и своих успехах. «Мы побеждаем во всем», – подчеркнул он.

    В 1987 году Трамп побывал в Москве, откуда отправился в Ленинград, где посетил Петергоф и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой Иваной Зельничковой.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    Комментарии (12)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую проведение любых операций, которые ранее были запрещены антироссийскими санкциями, для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Исключение будет действовать до 20 августа 2025 года и касается исключительно мероприятий, связанных с организацией или поддержкой встречи между правительствами США и России в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    В опубликованной лицензии уточняется, что разрешение распространяется на все операции, «подпадающие под санкции по вредоносной иностранной деятельности», а также ограничения, действующие в отношении России и Украины.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.

    Комментарии (10)
    13 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Трамп заявил о последствиях для России в случае провала переговоров по Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США анонсировал жесткие меры для России в случае отсутствия прогресса на переговорах по Украине, которые пройдут на Аляске 15 августа.

    Россия столкнется с серьезными последствиями, если на саммите с США на Аляске 15 августа не будет достигнуто соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, передает ТАСС.

    Трамп, отвечая на вопрос о возможных последствиях для России, заявил: «Да, они будут. Последствия будут серьезными». При этом он не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, отказавшись раскрывать детали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите. США ведут поиск площадки для встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского.

    Комментарии (9)
    13 августа 2025, 21:17 • Новости дня
    DT: Трамп предложит Путину сделку по редкоземельным металлам на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске, пишет The Daily Telegraph (DT).

    По данным The Daily Telegraph, президент США Дональд Трамп намерен обсудить инициативу с российским лидером Владимиром Путиным во время предстоящего саммита на территории Аляски, передает ТАСС.

    Помимо этого, издание отмечает, что обсуждается предложение о снятии ограничений на поставку деталей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России. Такая мера может быть выгодна американской компании Boeing, подчеркивает источник.

    По словам неназванного чиновника из Британии, «подобные предложения, вероятно, могут быть приемлемыми для Европы».

    Ранее в США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:22 • Новости дня
    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа на Аляске

    Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что саммит пройдет на Аляске, в Анкоридже, в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон.

    По его словам, подготовка к встрече ведется в интенсивном режиме и вышла на завершающую стадию. Ушаков пояснил, что о предстоящем саммите объявили только пять дней назад, поэтому сейчас решается множество технических и визовых вопросов.

    Дипломат также добавил, что основное внимание уделяется проработке политической составляющей саммита между Россией и США.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    58 комментариев

    Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Между тем, военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 20:16 • Новости дня
    СМИ предположили вероятное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Reuters: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное место встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может находиться в Европе или на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

    «Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке», – говорится в публикации Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 02:36 • Новости дня
    Грэм «испугался», что Путин «заберет его в Россию»

    Грэм сообщил, что не поедет на саммит России и США на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что не планирует сопровождать президента США Дональда Трампа на Аляску, где глава американского государства встретится с президентом России Владимиром Путиным.

    Сенатора-республиканца спросили, будет ли он сопровождать Трампа как близкий соратник. Сенатор ответил отрицательно. «Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах провести саммит с участием Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Заявление американского лидера прозвучало во время его посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», – сказал Трамп.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    58 комментариев

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 21:34 • Новости дня
    The Times: Уиткофф поддержал контроль России над освобожденными территориями

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель США Стивен Уиткофф, по данным СМИ, высказался в пользу идеи контроля России над освобожденными территориями на Украине, сообщает The Times.

    Газета The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, сообщила, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными ею территориями Украины, передает ТАСС.

    В статье указывается, что данный вопрос обсуждался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву. Издание отмечает, что возможная договоренность позволила бы Киеву избежать проведения всеукраинского референдума об изменении границ, что предусмотрено конституцией страны.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    58 комментариев

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины при успешной встрече с Владимиром Путиным на Аляске.

    Заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев заявил, что российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    США допустили усиление санкций в случае неудачи саммита на Аляске

    Бессент: США могут усилить санкции против России в случае неудачи саммита на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон может усилить санкционное давление против России, если предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не приведет к положительным результатам, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены», – сказал он в интервью Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, степень и срок действия санкций будут зависеть от исхода переговоров между лидерами России и США. Бессент отметил, что санкции «могут быть усилены, могут быть ослаблены», а также пояснил, что их срок «может быть ограниченным или бессрочным».

    Министр вновь призвал европейские страны присоединиться к введению вторичных пошлин против Москвы. «Сейчас момент истины – или действуйте, или молчите. Президент создает собственные рычаги давления. Нам нужно, чтобы европейцы подключились и помогли создать больше рычагов давления», – сказал он.

    Ранее в США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике. Газета The New York Post сообщала о возможном отказе США от санкций против России.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    Комментарии (6)
    13 августа 2025, 18:12 • Новости дня
    CBS: США ищут площадку для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил телеканал CBS.

    По информации источников CBS, встреча может состояться в конце следующей недели, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    58 комментариев

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 12:41 • Новости дня
    Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом

    Ушаков: Лавров, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в делегацию России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, круг участников переговоров небольшой. В переговорах между Путиным и Трампом примут участие Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Ушаков добавил, что переговоры лидеров пройдут по формуле «5+5», то есть от каждой стороны в обсуждении будут участвовать по пять представителей, а также рядом будет находиться группа экспертов, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.

    Саммит президентов России и США пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Все жилье в Анкоридже оказалось забронировано перед саммитом Путина и Трампа

    Журналистов решили разместить у жителей Анкориджа перед саммитом Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    В Анкоридже жилье занято практически полностью, и местные жители размещают у себя журналистов, готовящихся освещать саммит президентов России и США 15 августа, сообщила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

    Практически все жилье в Анкоридже оказалось забронировано из-за подготовки к саммиту президентов России и США, передает ТАСС.

    Местные жители активно помогают, размещая у себя журналистов, делясь спальниками и даже устанавливая палатки. Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная рассказала, что в их доме смогли остановиться 14 журналистов, и сотрудники центра берут отгулы, чтобы развозить гостей.

    По ее словам, 98% жилья в городе оказалось недоступно, гостиницы отменили брони туристов, прибывших по туристическим турам в августе, а оставшиеся путешественники вынуждены сдавать билеты. Отмечается, что 14 августа ожидается очередной спецрейс с 50-60 журналистами. При этом Русский культурный центр принимает только российских представителей СМИ.

    Верная уточнила, что для размещения предлагаются любые возможные варианты, в том числе палатки на верандах, а транспорта также не хватает, поэтому местные предоставили свои автомобили.

    В вопросах питания журналисты должны рассчитывать на себя, так как организаторы предоставляют только жилье и транспорт.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    58 комментариев

    Ранее журналисты, сопровождающие президента России Владимира Путина на Аляску, получили визы США.

    Американские власти решили перекрыть воздушное пространство над Анкориджем на время встречи. В Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа. По данным СМИ, они пройдут на военном объекте в Анкоридже на Аляске.


    Комментарии (6)
    Главное
    При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек
    На Украине придумали наказание за отказ от обязательной эвакуации
    Сестра Ким Чен Ына назвала мирные шаги Сеула «глупой мечтой»
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену миллиардным иском
    Автоэксперты оценили идею запрета «иранской тонировки»
    Институт русского языка закрепил варианты произношения «миллион» и «миллиард»
    Суд в Петербурге запретил распространение пяти песен «Ленинграда» среди детей

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР

    35 лет назад, 13 августа 1990 года, президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг.». Этим он заложил юридическую основу для последующей волны реабилитаций жертв репрессий – и в какой-то мере попытался сдержать безудержный вал русофобской пропаганды, имевшей большие последствия для всего российского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю территорию ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      0 комментариев
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      18 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      29 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации