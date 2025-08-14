Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Ушаков отметил символичность встречи Путина и Трампа на Аляске
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера состоится недалеко от мемориального кладбища на Аляске, где покоятся советские летчики и участники ленд-лиза времен Второй мировой войны, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся вблизи мемориального кладбища на Аляске, где покоятся девять советских летчиков, передает ТАСС.
На этом кладбище также захоронены двое военнослужащих и двое гражданских лиц, погибших в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в Советский Союз в рамках ленд-лиза.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это место напоминает о боевом братстве народов двух стран. Он подчеркнул особую историческую значимость встречи в год 80-летия победы над нацистской Германией и милитаристской Японией, отметив, что такие символы важны для развития отношений между государствами.
Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована и саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу в Анкоридже.
На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента Кирилл Дмитриев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.