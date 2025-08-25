Туск заявил Карни об отказе Польши отправлять солдат на Украину

Tекст: Ольга Иванова

Польша не планирует отправлять солдат на Украину даже после окончания конфликта, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на встрече с главой канадского правительства Марком Карни, передает РИА «Новости».

По словам Туска, Польша взяла на себя обязательство организовать логистическую поддержку и помощь Киеву, подчеркнув, что участие польских военных в миссии на Украине исключается.

Глава польского правительства также отметил, что страна будет отвечать за охрану европейско-российской и европейско-белорусской границ. Он добавил, что Варшава видит свою основную задачу в обеспечении безопасности и поддержке через логистические механизмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши приняли решение не направлять своих военных на Украину.

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможность направления канадских военных на территорию Украины в роли гарантов безопасности.