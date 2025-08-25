Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
ФСБ показала икону с бомбой, которую принесла женщина в здание УФСБ
Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись, на которой запечатлена икона с бомбой, которую принесла жительница Волгоградской области в здание Управления ФСБ по Севастополю и Крыму.
Внутри иконы находились пластичное взрывчатое вещество, элементы питания, исполнительное устройство и электродетонатор, передает ТАСС.
Суд арестовал подозреваемую на два месяца. По версии следствия, женщину дистанционно сопровождал украинский куратор до контрольного пункта при входе в управление ФСБ.
Напомним, жительница Волгоградской области принесла в здание Управления ФСБ по Крыму и Севастополю икону, ее задержали. В иконе оперативники обнаружили и обезвредили фугасное взрывное устройство мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте.
Ранее ФСБ сообщала, что украинские спецслужбы заставили пятерых российских пенсионерок принять участие в покушениях на российских военных, одну из бомб замаскировали под набор шахмат.