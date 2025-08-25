  • Новость часаФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    Первая ракетка мира Арина Соболенко прошла во второй круг US Open
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    Швейцария арестовала счета «ВСМПО-Ависма»
    Мерц заявил о социальной неустойчивости Германии
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    11 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    25 августа 2025, 10:26 • Новости дня

    ФСБ показала икону с бомбой, которую принесла женщина в здание УФСБ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись, на которой запечатлена икона с бомбой, которую принесла жительница Волгоградской области в здание Управления ФСБ по Севастополю и Крыму.

    Внутри иконы находились пластичное взрывчатое вещество, элементы питания, исполнительное устройство и электродетонатор, передает ТАСС.

    Суд арестовал подозреваемую на два месяца. По версии следствия, женщину дистанционно сопровождал украинский куратор до контрольного пункта при входе в управление ФСБ.

    Напомним, жительница Волгоградской области принесла в здание Управления ФСБ по Крыму и Севастополю икону, ее задержали. В иконе оперативники обнаружили и обезвредили фугасное взрывное устройство мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

    Ранее ФСБ сообщала, что украинские спецслужбы заставили пятерых российских пенсионерок принять участие в покушениях на российских военных, одну из бомб замаскировали под набор шахмат.

    24 августа 2025, 13:10 • Новости дня
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти

    Эксперт Юшков: Украина ударами по порту Усть-Луга пытается навредить экспорту российских нефтепродуктов

    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    @ ustlugaoil.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ ударили по ленинградскому порту Усть-Луга, чтобы нарушить переработку стабилизированного газового конденсата и снизить маржинальность работы «Новатэка», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее российские силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников в Кингисеппском районе.

    «Комплекс в Усть-Луге служит для переработки стабилизированного газового конденсата, который «Новатэк» добывает на своих месторождениях, прежде всего в Ямало-Ненецком округе. Затем энергоноситель доставляют по железной дороге в цистернах в кингисеппский порт», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    «Из стабилизированного газового конденсата делают бензин, мазут, авиакеросин – продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую затем отправляют на экспорт, а не на внутренний российский рынок. Это не дает Украине право говорить, что она своими ударами каким-то образом снижает боеспособность Вооруженных сил России», – продолжил аналитик.

    «Если же часть лужских мощностей приостановит работу, то газовый конденсат будет отправляться на мировые рынки в сыром виде, что снизит маржинальность работы «Новатэка». Именно этого и добивается военно-политическое руководство Украины», – пояснил собеседник.

    «ВСУ бьют по промышленным и стратегическим российским объектам в топливно-энергетической сфере, до которых могут дотянуться. При этом они могли бы, например, остановить работу нефтепровода «Дружба», перекрыв вентиль на своей территории. Но вместо этого Украина атакует его инфраструктуру в России, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы и обвинить нас в агрессии», – резюмировал он.

    Утром в воскресенье над портом Усть-Луга российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА. «Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале «Новатэка». Емкости с топливом не затронуты огнем», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, службы собственника уже приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

    Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска, входящий в пятерку крупнейших портов Европы. Кроме комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка», на объекте работают терминалы по перевалке лесных грузов, серы, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, рыбный и угольный терминалы.

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    Комментарии (30)
    24 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского

    Лавров: Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине

    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (39)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 13:24 • Новости дня
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    В видеообращении по случаю Дня независимости он подчеркнул, что страна «никогда больше в истории» не будет принуждена к компромиссам, передает ТАСС.

    Зеленский выразил уверенность, что Украина получит мир через гарантии безопасности со стороны западных стран. Однако он признал существование сложностей в переговорах по этим гарантиям, в частности из-за вопросов финансирования.

    В своем обращении Зеленский также отметил, что Украине нужен Европейский союз, однако вопрос вступления страны в НАТО не затронул.

    Напомним, Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине. Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    Комментарии (21)
    24 августа 2025, 16:16 • Новости дня
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена устранить все угрозы с территории Украины и обеспечить защиту прав этнических русских и русскоязычных жителей, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Россия намерена устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных граждан, ощущающих принадлежность к русской культуре и истории.

    По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством. Лавров добавил: «И единственный способ защитить их (этнических русских) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях».

    Министр отметил, что цели спецоперации реализуются на основе соблюдения Устава ООН, который запрещает ущемление прав человека, включая языковые и религиозные права. По его словам, данные права полностью игнорируются киевским режимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на срыв попыток западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Комментарии (24)
    25 августа 2025, 00:55 • Новости дня
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому, что говорить про «Дружбу»

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил коллеге из Будапешта Петеру Сийярто на реплику об ударах ВСУ по нефтепроводу в «стиле Венгрии», заявив, что Владимиру Зеленскому не нужно указывать, что и когда делать или говорить.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как вся Европа», – ответил в соцсети Х Сибига на опасения Венгрии за свою энергетическую и национальную безопасность.

    До этого Петер Сийярто написал в этой же соцсети, что глава киевского режима Зеленский «использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии».

    «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – заявил Сийярто.

    Напомним, ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для Украины.

    Комментарии (10)
    24 августа 2025, 17:36 • Новости дня
    Вэнс заявил о надежде США завершить конфликт на Украине за полгода
    Вэнс заявил о надежде США завершить конфликт на Украине за полгода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

    Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Вэнс также заявил, что Россия не вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа относительно своих стремлений к урегулированию украинского конфликта.

    По словам вице-президента, американская администрация видит два главных вопроса, которые нужно решить для достижения мира – это определение статуса территорий и предоставление гарантий безопасности.

    Ранее Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    Комментарии (8)
    24 августа 2025, 11:36 • Новости дня
    Украина объявила о сотрудничестве со Швецией в сфере военной авиации
    Украина объявила о сотрудничестве со Швецией в сфере военной авиации
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские и шведские власти достигли договоренности о запуске совместных оборонных производств, расширив при этом сотрудничество в авиационной сфере, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

    По его словам, Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве военной продукции на территории обеих стран, передает ТАСС. Шмыгаль отметил, что детали по конкретным видам продукции пока не раскрываются.

    Шмыгаль также подчеркнул, что ключевым направлением сотрудничества станет военная авиация. «Отдельная тема – сотрудничество в сфере военной авиации, в частности, обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями», – заявил он.

    Украинский министр поблагодарил Швецию за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890. Кроме того, обсуждается возможность активизации совместных проектов в области космических технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ. На Украине ликвидировали 30-летнего подданного Швеции, который участвовал в боях на стороне ВСУ. Захарова обвинила Швецию в подстрекательстве сограждан к службе в ВСУ.

    Комментарии (6)
    24 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Грузия не стала поздравлять с Днем независимости власти Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Грузии 24 августа поздравил с Днем независимости народ Украины, не упомянув власти этой страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях МИД Грузии «сердечно поздравил украинский народ» и пожелал «мира, стабильности и благополучия».

    «Мы солидарны с народом Украины и подтверждаем твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», – сказано в заявлении.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсетях также поздравил украинский народ, не упомянув правительство Украины.

    После начала СВО Грузия присоединилась к более чем 600 международным документам в пользу Украины, однако Киев недоволен отказом Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Украина в 2022 году, вскоре после начала СВО, отозвала своего посла из Грузии, а затем фактически выдворила посла Грузии из Киева, обвинив грузинские власти в «издевательствах» над украинским гражданином, экс-президентом Грузии, а ныне заключенным Михаилом Саакашвили.

    Грузия после начала СВО приняла примерно 25 тысяч украинцев и продолжает оказывать им помощь на государственном уровне. В том числе для школьников и студентов с Украины в Грузии введено обучение на украинском языке.

    Комментарии (8)
    24 августа 2025, 15:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военных из плена
    Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военных из плена
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 146 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 146 военнопленных вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, домой вернулись восемь граждан России, жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Все освобожденные россияне сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    В ближайшее время освобожденные военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Важную посредническую роль при проведении обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнули в министерстве.

    На прошлой неделе в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    Комментарии (2)
    25 августа 2025, 10:04 • Новости дня
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта на Крымском полуострове, женщина принесла в здание Управления ФСБ по Крыму и Севастополю бомбу, вмонтированную в икону, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Задержанной оказалась жительница Волгоградской области, она попыталась пронести в здание УФСБ взрывное устройство в иконе, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Женщину вовлекли в террористическую деятельность украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. В Крым она прибыла по указанию украинского куратора, где получила от курьера православную икону с вмонтированным самодельным взрывным устройством.

    На контрольно-пропускном пункте ФСБ при осмотре предмета оперативники обнаружили и обезвредили фугасное взрывное устройство мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

    Ранее в Приморском крае задержали двух местных жителей по подозрению в попытке передачи информации о военных объектах региона.

    До этого в ДНР задержали двух агентов разведки Украины, они планировали покушения на чиновников и готовили теракты против представителей властей.

    Еще раньше ФСБ, МВД и Росгвардия в Брянской области задержала трех участников ДРГ из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 14:03 • Новости дня
    Рогов назвал появление Зеленского в «погребальной» вышиванке символичным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Появление Владимира Зеленского в черной «погребальной» вышиванке с контурами границ Украины 1991 года символично, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, появление Владимира Зеленского в черной вышиванке с контурами границ Украины 1991 года во время видеообращения по случаю дня независимости Украины носит символичный характер, сообщает РИА «Новости». Видеообращение Зеленского было опубликовано в его Telegram-канале, где на нем была вышиванка с изображением карты Украины, включающей Крым и новые регионы России.

    Рогов подчеркнул, что «символично, что Зеленский записал это видеообращение в погребальной сорочке, потому что она выглядит именно так: черного цвета вышиванка с контурами бывшей границы Украины». По его словам, глава киевского режима этим четко показал свою роль в утрате независимости Украины и передаче страны под внешнее управление.

    Также Рогов выразил мнение, что Зеленский войдет в историю как человек, уничтоживший украинский народ и продавший активы Украины иностранцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США поздравил Украину с Днем независимости. Представители ведомства подчеркнули важность переговорного урегулирования для сохранения суверенитета страны.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 23:31 • Новости дня
    American Conservative назвал сумму восстановления Украины и плату за это

    American Conservative назвал сумму восстановления Украины и последствия этого

    Tекст: Ирма Каплан

    Запад собирается вложить большую часть капитала в послевоенное восстановление Украины в надежде получить с нее какие-то блага по примеру редкоземельных металлов, но справится или киевский режим с последствиями этого, размышляет обозреватель журнала American Conservative Джуд Руссо.

    «Отчет, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорит о том, что стоимость послевоенного восстановления Украины составит около 524 млрд долларов. (Для тех, кто любит исторические сравнения, напомню, что план Маршалла стоил всего 175 млрд долларов в текущих ценах)», – пишет American Conservative.

    Автор материала Джуд Руссо уточняет, что это очень много. И сделка с украинскими минералами дает представление о том, что будет дальше: западные державы  собираются выделить деньги в обмен на любые блага, которые можно получить, и это будет преподнесено как победа Запада в установлении мира.

    Руссо напоминает, что подобные сделки можно увидеть даже в странах, которые условно считаются странами Первого мира, хотя и бедны капиталом. Например,  большая часть дорогостоящей инфраструктуры в Греции принадлежит Франции или Германии.

    «Проблема в том, что подобные вещи, как правило, вызывают недовольство среди местного населения, которое якобы извлекает выгоду», – отмечает он.

    Более того, пишет Руссо, ситуация усугубится, если покажется, что глава киевского режима Владимир Зеленский продал национальные ресурсы в угоду европейским и американским интересам.

    «Ярые сторонники Западной Украины любят сравнивать Зеленского с Черчиллем; как и Черчилль, Зеленский может оказаться в безвыходном положении после возобновления нормальных выборов», – считает автор.

    По мнению Руссо, мрачный сценарий стоит обдумать, чтобы умерить аппетиты Запада в мирное время. Особенно два аппетита: жадность и агрессия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в июле пригласила  Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

    расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут повлиять на будущие президентские выборы в стране, пишет Economist.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    NYT: Донбасс стал ключом к переговорам по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне новых мирных инициатив вокруг Украины ключевым препятствием для договоренностей остается вопрос территориальных уступок в Донбассе, требуемых Россией, пишет американская The New York Times.

    Детали перспектив мирных переговоров по Донбассу раскрывает The New York Times. По данным издания, на недавней встрече в Вашингтоне Дональд Трамп наглядно показал карту Украины, где территория Донбасса, занятая Россией, была выделена красным. «Украина должна пойти на сделку ради мира, иначе рискует потерять больше», – заявил Трамп, подчеркивая необходимость компромисса.

    Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что для него и многих украинцев Донбасс – не просто земля, а часть истории семьи: его дед воевал за освобождение этих городов во время Второй мировой войны. «Многие такие семьи сражались за освобождение Донбасса, многие погибли и были ранены. Это особенно болезненный момент для нашей истории и нашей жизни. Не так просто, как может показаться», – сказал Зеленский после возвращения в Киев.

    Сейчас Россия штурмует последние 6,5 тыс. кв. км Донбасса, остающиеся под контролем Киева, где проживает более 200 тыс. человек. Владимир Путин требует, чтобы Украина полностью отказалась от Донбасса, включая крупные города – Краматорск и Славянск. По мнению западных экспертов, Москва продолжает использовать Донбасс как инструмент давления: ранее Россия поддерживала регион, а теперь настаивает на передаче всех территорий, чтобы осложнить для Украины путь в западные структуры.

    Как пишет издание, «большинство украинцев выступают против каких-либо территориальных уступок», и Конституция страны запрещает передачу земли. Зеленский избегает прямого ответа о возможности уступить территории, говоря, что обсуждать это готов только с Путиным лично. Эксперты считают, что уступки возможны лишь при гарантии безопасности со стороны США и Европы, но формата таких гарантий пока нет.

    Трамп предлагает идею «обмена территориями», при которой Россия могла бы вернуть Украине небольшие участки на северо-востоке в обмен на Донбасс, однако украинские власти скептичны: утрата региона, по их мнению, даст России плацдарм для будущих атак. Тем временем в США и Европе обсуждают, возможно ли обеспечить Украине защиту без членства в НАТО, но Москва, начав спецоперацию на Украине во многом именно из-за стремления Киева к альянсу, вряд ли согласится на такие условия. По мнению аналитиков, в ближайшее время существенного прорыва в переговорах ожидать не стоит – «скорее, будут новые бои, чем мирное соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал фотографию телефонного звонка Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Киеву пообещали гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Происшествие в Белом доме потребовало пересмотра стратегии России на Западе.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 17:48 • Новости дня
    Вэнс исключил отправку войск США на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    В интервью NBC News Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ясно обозначил эту позицию, передает ТАСС. По его словам, администрация США намерена при этом занять активную позицию в обеспечении безопасности Киева.

    «Президент [США Дональд Трамп] высказался крайне ясно, что войск [США] на Украине не будет, однако мы собираемся играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимую, чтобы прекратить войну с их стороны и чтобы россияне чувствовали, что могут прекратить войну со своей стороны», – сказал Вэнс.

    Ранее премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможность направления военных на территорию Украины в роли гарантов безопасности.

    Издание The New York Times писало, что западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (0)
    Врио замглавы Курской области задержан по делу о строительстве фортификаций
    Китайские СМИ: Зеленскому для встречи с Путиным надо пойти на уступки
    Франция вызвала посла США после критики из-за антисемитизма
    Грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина
    ВЦИОМ: Меньшая часть россиян считают русских особым народом
    Нацгвардия начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»

    Перед новым учебным годом в Эстонии образовалась критичная нехватка учителей. Это рукотворный кризис: квалифицированных педагогов не допустили к работе из-за новых языковых требований. Теперь в школы набирают дилетантов, дети от этого деградируют. К сожалению, в основном русские дети. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

В кан

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

