Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?7 комментариев
Россия и Украина обменялись письмами от пленных для их родственников
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и представитель офиса украинского омбудсмена встретились при посредничестве белорусской стороны, сообщила она в Telegram-канале.
«Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников», – сказано в посте омбудсмена.
Ранее в этот день Москалькова обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать экстренную медицинскую помощь заболевшим и раненным жителям Курской области, которые удерживаются украинской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине продолжают удерживать 31 жителя Курской области. Киев настаивает на обмене этих лиц по принципу взаимной репатриации без дополнительных условий, заявила Москалькова.
Кроме того, в воскресенье в один из подмосковных аэропортов прибыл самолет с 146 военнослужащими, которые были возвращены с территории, контролируемой киевским режимом.
Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.