Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?
ВС уничтожили две группы ВСУ у Звановки в ДНР
В ходе воздушного контроля операторы российских беспилотников уничтожили две группы украинских военных, пытавшихся провести ротацию близ Звановки.
Российские военные операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили две группы украинской пехоты в районе Звановки, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны отмечается, что первая группа была поражена ударным дроном при попытке выйти к передовым позициям для ротации.
«В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации. Попаданием ударного БПЛА группа была уничтожена», – говорится в сообщении Минобороны.
Через несколько часов была предпринята вторая попытка ротации, однако и эта группа ВСУ была обнаружена и поражена расчетами российских дронов. По информации ведомства, дальнейшее продвижение украинских сил было сорвано, а противник вынужден был отступить, понеся потери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Старой Гуты в Сумской области ВС РФ нанесли авиаудар по пункту временной дислокации украинских спецподразделений с применением корректируемой авиабомбы. Подразделения ВС России на Константиновском направлении с помощью БПЛА нанесли удары по укрепрайону и танку ВСУ, ликвидировав оба объекта.