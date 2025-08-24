Тело альпинистки Наговицыной осталось в горах Кыргызстана до весны 2026 года

Тело альпинистки Наговицыной останется в горах Кыргызстана до весны 2026 года

Tекст: Ирма Каплан

Альпинистский сезон 2025 года завершен, поиски Наговицыной возобновятся не раньше весны 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

На канале представлено видео последней попытки спасателей на высоте 6100 м добраться до альпинистки сквозь снежный буран на пике Победы. Наталья застряла на высоте 7140 м, где сорвалась на одном из самых сложных витках маршрута и сломала ногу. Это усугубило ситуацию.

Спасатели ранее сообщали, что искать Наталью не нужно, ее местоположение известно, но добраться туда невозможно.

Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий.

Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

