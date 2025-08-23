Tекст: Вера Басилая

Бывший украинский наемник из Польши Кшиштоф Флачек, ранее взятый в плен на Украине, сообщил, что его дед во время Второй мировой войны был вынужден служить в вермахте, передает РИА «Новости». Флачек отметил, что его дед оказался в немецкой армии по принуждению.

В настоящее время Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном бывшими военными ВСУ, которые теперь ведут борьбу против украинских властей.

Минобороны России неоднократно сообщало, что киевские власти используют иностранных наемников как «пушечное мясо», а российская армия продолжит уничтожать их на всей территории Украины. В интервью иностранные наемники отмечали плохую координацию со стороны ВСУ и высокие риски для жизни из-за интенсивности боев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что страны Запада закрепили себя как участники конфликта на Украине из-за направления наемников. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что некоторые страны отправляют на Украину профессиональных военных под видом наемников.

Ранее ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска.

До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

В СВР заявили, что украинские власти исключают граждан Европы, сражавшихся против ВСУ, из официальных списков на обмен пленными.