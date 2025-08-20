Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.7 комментариев
СВР заявила об исключении украинцами европейцев из списков обмена пленными
Украинские власти исключают граждан Европы, сражавшихся против ВСУ, из официальных списков на обмен пленными, предпочитая их тайную передачу, сообщила Служба внешней разведки России.
Украинские власти не включают граждан стран Западной Европы, попавших в плен в ходе боев против ВСУ, в официальные списки на обмен, передает СВР.
По данным российской спецслужбы, речь идет о добровольцах из Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран Евросоюза.
В СВР уточнили, что киевские власти особо тщательно скрывают случаи добровольного участия граждан этих стран в боях против украинской армии. В сообщении отмечено: «При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ».
СВР заявила, что этот подход связан с желанием Киева и его западных покровителей избежать огласки фактов участия европейцев в вооруженном конфликте на стороне Донбасса и против ВСУ.
Бойцы подразделения «Днепр» разгромили группу французских наемников под Херсоном с помощью дронов.
Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини отметил, что на Украине продолжают действовать не менее 50 французских наемников, часть из них воюют с 2014 года.