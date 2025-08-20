СВР заявила об исключении украинцами европейцев из списков обмена пленными

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинские власти не включают граждан стран Западной Европы, попавших в плен в ходе боев против ВСУ, в официальные списки на обмен, передает СВР.

По данным российской спецслужбы, речь идет о добровольцах из Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран Евросоюза.

В СВР уточнили, что киевские власти особо тщательно скрывают случаи добровольного участия граждан этих стран в боях против украинской армии. В сообщении отмечено: «При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ».

СВР заявила, что этот подход связан с желанием Киева и его западных покровителей избежать огласки фактов участия европейцев в вооруженном конфликте на стороне Донбасса и против ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила, что киевские власти скрывают участие европейских антифашистов на стороне России в ходе спецоперации.

Бойцы подразделения «Днепр» разгромили группу французских наемников под Херсоном с помощью дронов.

Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини отметил, что на Украине продолжают действовать не менее 50 французских наемников, часть из них воюют с 2014 года.