СВР сообщила об участии антифашистов ЕС в спецоперации на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило о попытках Киева скрыть участие большого числа убежденных антифашистов из Европы, сражающихся на стороне России.

По информации СВР, среди добровольцев, вступивших в ряды борцов с украинскими националистами, есть граждане Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза. В СВР подчеркнули, что власти Украины особенно тщательно оберегают сведения о таких случаях.

В том же сообщении СВР уточнила, что на стороне Киева остаются только профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые, как отмечается, были доведены до нищеты неоколониальными практиками западных держав.

В СВР отметили, что украинцы используются режимом в качестве «расходного материала», а никакая цензура не может скрыть реальность происходящего на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили канал поставки наркотиков в украинскую армию в Херсонской и Николаевской областях, используя необычные способы маскировки.

Бойцы «Днепра» разгромили группу французских наемников под Херсоном с помощью дронов.

Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини заявил, что на Украине продолжают действовать не менее 50 французских наемников, некоторые из них воюют с 2014 года.