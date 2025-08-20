Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.7 комментариев
СВР: Киев скрывал участие европейских антифашистов в боях
СВР сообщила об участии антифашистов ЕС в спецоперации на Украине
По данным Службы внешней разведки России, киевские власти стараются скрыть участие европейских антифашистов на стороне России в ходе спецоперации.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило о попытках Киева скрыть участие большого числа убежденных антифашистов из Европы, сражающихся на стороне России.
По информации СВР, среди добровольцев, вступивших в ряды борцов с украинскими националистами, есть граждане Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза. В СВР подчеркнули, что власти Украины особенно тщательно оберегают сведения о таких случаях.
В том же сообщении СВР уточнила, что на стороне Киева остаются только профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые, как отмечается, были доведены до нищеты неоколониальными практиками западных держав.
В СВР отметили, что украинцы используются режимом в качестве «расходного материала», а никакая цензура не может скрыть реальность происходящего на фронте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили канал поставки наркотиков в украинскую армию в Херсонской и Николаевской областях, используя необычные способы маскировки.
Бойцы «Днепра» разгромили группу французских наемников под Херсоном с помощью дронов.
Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини заявил, что на Украине продолжают действовать не менее 50 французских наемников, некоторые из них воюют с 2014 года.