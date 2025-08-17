Группу французских наемников под Херсоном разгромили дронами бойцы «Днепра»

Бойцы «Днепра» дронами уничтожили группу французских наемников под Херсоном

Tекст: Ирма Каплан

Расчет ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил группу французских наемников на правом берегу Днепра, сообщает РИА «Новости».

Оператор БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Хаба» рассказал, что иностранцы прибыли с оборудованием и готовились атаковать позиции российских военных. По опознавательным знакам и внешности стало ясно, что это французы, среди которых были светлокожие и темнокожие люди.

«Наблюдали иностранных наемников... Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были БПЛАшники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям. <...> Операцию проводили с несколькими расчетами, над ними висели два-три дрона DJI Mavic, которые сбрасывали боеприпасы. Так же FPV поражали их, два эти пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», – рассказал он.

«Хаба» отметил, что ранее на этом участке фиксировали не только французских, но и грузинских наемников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, не менее 20 наемников из Франции погибли и еще девять получили тяжелые ранения во время участия в боях на стороне Киева на Украине. Также бывший сотрудник французской разведки Чинкуини сообщил, что на Украине действуют не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют с 2014 года. Российские бойцы рассказывали, как встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.