Бывший разведчик Чинкуини рассказал о гибели 20 французских наемников на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, не менее 20 французских наемников погибли на Украине в ходе спецоперации, еще девять получили тяжелые ранения, передает ТАСС.

Чинкуини уточнил: «На сегодняшний день я насчитал 20 убитых (наемников из Франции). Еще девять получили тяжелые ранения».

По словам Чинкуини, недавно ликвидированный Кевин Лаззари, уроженец Португалии, выросший в Тулузе и работавший мусорщиком в Париже, провел на Украине всего несколько месяцев и погиб 14 июля или несколькими днями ранее. Его радиопозывной был Капо, а полное прозвище – Капо Эдельвейс. Эксперт отметил, что Лаззари отличался «энциклопедической фашистской культурой».

Чинкуини сообщил, что Лаззари входил в «ядро французских нацистских боевиков» в первом батальоне интернационального легиона украинских сухопутных войск, образовавшемся вокруг ветерана Гийома Андреони. Эксперт добавил, что отряд «Секция Бреннос» заявляет о своем одновременно галльском и нацистском наследии.

