Tекст: Антон Антонов

Курская битва (Битва на Курской дуге) – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, завершилась 23 августа 1943 года освобождением Харькова, передает ТАСС.

Битва включала в себя оборонительные и наступательные операции Красной армии, направленные на срыв крупного наступления сил вермахта и разгром его стратегической группировки.

В сражении участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов, что делает его самым крупным танковым сражением в истории. После победы Красной армии советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для дальнейшего наступления.

Успех под Курском открыл путь для освобождения Левобережной Украины и выхода к Днепру в ходе следующих операций 1944-1945 годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, а частники спецоперации достойны славы героев Курской дуги.

