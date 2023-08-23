  • Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Как Россия изменит БРИКС
    Среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета значился Евгений Пригожин
    Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    Опубликовано первое фото поверхности Луны с индийского модуля «Викрам»
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    Страны БРИКС приняли параметры расширения сообщества
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    МиГ-29 перехватил норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    25 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    9 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    23 августа 2023, 21:30

    Путин заявил о невозможности переоценить значение победы в Курской битве

    Путин заявил о невозможности переоценить значение победы в Курской битве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 80-летия победы в сражении.

    «Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», – цитирует ТАСС Путина. Он заявил, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской дуги.

    «Сегодня здесь, на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года», – отметил президент.

    Он отметил, что вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит, прежде всего, на солдатах, на тех, кто на передовой.

    «Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге. Поздравляю всех вас, всю Россию с замечательным праздником – с победой на Курской дуге», – добавил глава государства.

    После этого на концерте была объявлена минута молчания.

    Президент России Владимир Путин в среду принимает участие в мероприятиях в честь 80-летия Курской битвы.

    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (23)
    23 августа 2023, 13:27
    Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС

    Путин заявил о готовности России способствовать расширению круга участников БРИКС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе касающихся расширения объединения, заявил президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

    Кроме того, Путин заявил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма, передает ТАСС.

    «Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 13:14
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    «Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», – сказал он.

    Стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому украинскому кризису, добавил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сперва с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот на Украине, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, передает ТАСС.

    «Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – указал президент России.

    Ранее официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете заявил, что участие Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно.

    Коментарии (36)
    22 августа 2023, 19:48
    Путин назвал условие возврата России к зерновой сделке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам саммита БРИКС.

    «Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться – только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», – цитирует ТАСС Путина.

    «Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались», – указал президент.

    Он также заявил, что Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе, тем более ожидается отличный урожай.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган хочет лично в сентябре обсудить зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (12)
    22 августа 2023, 17:46
    Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали – да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года – вот несмотря на все эти прогнозы – вошла в пятерку крупнейших экономик мира», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия, по данным Всемирного банка, обогнала Федеративную Республику Германию по паритету покупательной способности, по объему экономики.

    Коментарии (91)
    23 августа 2023, 11:05
    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС

    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС в видеоформате

    Tекст: Алина Власенко

    Участие президента России Владимира Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ЮАР Нельсон Кгвете.

    По его словам, все участники ценят активное участие Путина в обсуждении вопросов повестки дня саммита. «Такое чувство, что президент России присутствует в залах саммита бок о бок с другими руководителями стран БРИКС», – заявил Кгвете, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. В видеообращении к участникам делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.

    Коментарии (2)
    22 августа 2023, 18:54
    Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России в 2023 году

    Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года

    Tекст: Антон Никитин

    Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас «присела», как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, в конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составит 73,4 года.

    Коментарии (7)
    22 августа 2023, 04:30
    New Yorker: Маск заявил о разговоре с Путиным в 2022 году

    New Yorker пишет, что Маск осенью 2022 года якобы заявил Пентагону о разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Осенью 2022 года глава SpaceX Илон Маск якобы заявил чиновникам Пентагона, что лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, утверждают американские СМИ.

    Репортер-расследователь Ронан Фэрроу пишет, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях». Кроме того, он призывал к переговорам с Путиным относительно Украины, так как президент России «хочет мира».

    Как пишет Фэрроу, «к ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», передает RT со ссылкой на New Yorker.

    Один из источников издания утверждает, что Маск сказал: «У меня был замечательный разговор с Путиным». «И мы подумали: «О боже, это нехорошо», – рассказал высокопоставленный чиновник из Пентагона. По словам другого источника, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой вариант мирного плана, и добавил, что его консультации с Кремлем были регулярными, передает РБК.

    Фэрроу пишет, что Маск видел в использовании Starlink вооруженными силами Украины яркую иллюстрацию того, как технология, разработанная для мирных целей, «используется для ведения войны».

    Издание отмечает, что сам предприниматель позднее отрицал свои контакты с главой российского государства.

    Напомним, слухи о переговорах Путина и Маска появляются в СМИ уже не в первый раз. О якобы состоявшемся разговоре заявлял Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Сам Маск опроверг заявления о переговорах с Путиным. Кремль также опроверг слухи о разговоре Путина с Маском.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 01:29
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии, отметил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

    «Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще – те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе», – удивился глава российского государства. «Но это их дела и их проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 01:23
    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе

    Глава ЛНР Пасечник сообщил Путину, что обстановка в регионе остается напряженной

    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений, доложил врио главы региона Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряженной. Хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений. Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что к части территории республики в непосредственной близости [находится] линия боевого соприкосновения», – сказал врио главы ЛНР.

    Пасечник сообщил, что, согласно распоряжению главы государства, в ЛНР прорабатываются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что у Пасечника «неплохо получается» решать задачи, которые стоят перед регионом. «Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», – сказал президент.

    Путин отметил, что врио главы республики и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».

    Коментарии (0)
    21 августа 2023, 18:48
    В Кремле подтвердили участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи

    Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин 22–24 августа в формате видеосвязи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте отмечается, что на заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.

    Как указали в пресс-службе, в Йоханнесбурге будет присутствовать делегация России во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

    Саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Лидеры стран «пятерки» обсудят на саммите вопрос расширения организации. Также сообщалось, что на саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7.


    Коментарии (2)
    22 августа 2023, 20:19
    Путин: России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений

    Tекст: Вера Басилая

    России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.

    «России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент отметил, что экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 млн тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 млн тонн, «несмотря на введенные против нас незаконные санкции».

    Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 01:38
    Путин указал на главную проблему в новых регионах России

    Путин назвал низкие доходы и высокие цены главной проблемой в новых регионах России

    Путин указал на главную проблему в новых регионах России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Невысокие доходы граждан и растущие цены – ключевая проблема в новых регионах страны, отметил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

    «На мой взгляд, главная проблема – это все-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен», – приводит его слова ТАСС.

    Путин дал Пасечнику поручение заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в новых регионах одновременно с решением вопросов безопасности. «На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. Да, я вижу, у вас рост идет, восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост. Нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован – этот восстановительный рост. Чтобы эта задача была решена, и потом на этой базе [можно было] двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической», – сказал глава государства.

    Также Путин обратил внимание, что численность населения ЛНР восстанавливается. «Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток», – сказал глава государства.

    Он выразил уверенность, что команде действующего врио главы республики удастся и дальше решать стоящие перед регионом вопросы. «Я, безусловно, желаю вам всего доброго. Будем обязательно помогать», – заверил Пасечника президент.

    Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

    Также в ходе встречи Путин заявил, что украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 00:38
    Путин: Российский флаг всегда будет вдохновлять нас идти вперед, до победы

    Путин выступил с обращением в честь Дня государственного флага России

    Путин: Российский флаг всегда будет вдохновлять нас идти вперед, до победы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Все исторические флаги и символы России требуют уважения, заявил глава российского государства Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем государственного флага.

    Путин заявил, что уважение должны проявлять как граждане и общественные силы, так и представители власти. По его словам, эти флаги и символы «отражают непрерывность развития нашей нации и государственности», сообщается на сайте Кремля.

    Президент напомнил, что «у наших знамен, как и у нашей державы, – тысячелетняя история». Русские дружины ходили под стягами с образом Спаса Нерукотворного, в XIX веке был черно-желто-белый флаг Российской империи, в XX веке страна жила под красным флагом, «и именно с этим знаменем была выстрадана Победа в Великой Отечественной войне», сказал Путин.

    Он отметил «особое отношение к бело-сине-красному знамени». «Это наш официальный государственный флаг, который был утверждён в этом качестве Петром Великим», – отметил президент, указав, что «трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года». С тех пор страна «преодолела немало трудностей и испытаний», но смогла восстановить свой суверенитет, заявил он.

    Путин подчеркнул, что «Россия – тысячелетняя страна и цивилизация», а государственный флаг является «символом нашего единства», который «всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России».

    Напомним, в Оренбургской области в честь Дня государственного флага развернули флаг России рекордной длины. Был развернут триколор длиной 1588 м и шириной 4,5 м.

    Коментарии (2)
    21 августа 2023, 13:55
    Президент Бразилии захотел обсудить повестку саммита БРИКС лично с Путиным

    Президент Бразилии заявил о желании обсудить вопросы повестки саммита БРИКС лично с Путиным

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хотел бы обсудить вопросы повестки саммита БРИКС лично с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Лула да Силва заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров, который возглавит российскую делегацию на саммите в ЮАР, очень важный и опытный дипломат, но «было бы очень важным», чтобы Москву на встрече представлял Путин, передает ТАСС.

    «Мы будем обсуждать важные глобальные вопросы … и мне бы очень хотелось иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным», – заявил Лула да Силва.

    Ранее Лавров сообщил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка.

    Коментарии (2)
    Главное
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    Макрон сказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным
    Финские СМИ сообщили о «российской подлодке» у берегов Ханко
    На Украине заявили о создании аналога российского «Ланцета»
    США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов
    Задержанный мигрант признал вину и сказал, зачем ударил девушку на пробежке
    Мишустин: Прогнозы о сложностях с бюджетом России не оправдались

    Единая валюта БРИКС поможет пережить кризис

    БРИКС делает активные шаги по снижению зависимости от доллара. Мало того, что страны начали активно торговать в местных валютах, банк БРИКС еще и переходит на кредитование в нацвалютах. И конечно, самый обсуждаемый вопрос – создание единой валюты стран БРИКС. Как она может выглядеть и как может помочь во время очередного финансового кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

    Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Ключевая российская магистраль снова потребовала героизма

    Срочные меры по восстановлению ключевого транспортного маршрута России оказались эффективными. В среду вновь начат пропуск поездов по участку БАМа, всего три дня назад разрушенному стихией. Что произошло, почему этот маршрут настолько принципиален и как удалось столь быстро восстановить движение? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Вучич унизил Зеленского в Греции

    Президент Украины Владимир Зеленский уговорил президента Сербии Александра Вучича встретиться с ним и поговорить «наедине». Эта встреча состоялась в Афинах, обе стороны оценили ее как «хорошую», но Зеленский о ней теперь наверняка жалеет. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............