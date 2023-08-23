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Путин заявил о невозможности переоценить значение победы в Курской битве
Значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 80-летия победы в сражении.
«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», – цитирует ТАСС Путина. Он заявил, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской дуги.
«Сегодня здесь, на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года», – отметил президент.
Он отметил, что вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит, прежде всего, на солдатах, на тех, кто на передовой.
«Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге. Поздравляю всех вас, всю Россию с замечательным праздником – с победой на Курской дуге», – добавил глава государства.
После этого на концерте была объявлена минута молчания.
Президент России Владимир Путин в среду принимает участие в мероприятиях в честь 80-летия Курской битвы.