ПВО сбила беспилотники в трех районах Ростовской области

Политолог Рар: Большинство стран ЕС поддерживает удары Украины по «Дружбе»

Tекст: Анастасия Куликова

«Украина объясняет атаки на нефтепровод «Дружба» попыткой отрезать российские войска на фронте от всякого рода ресурсного снабжения. В большинстве стран ЕС действия украинской стороны поддерживают. Исключение – те, кто еще зависит от нефти из России», – говорит германский политолог Александр Рар.

Он напомнил, что Брюссель оказывает давление на европейские государства, чтобы те полностью прекратили закупки российских энергоносителей к 2028 году. «Евробюрократы признают, что такой шаг будет сложным для Европы. Но их главная задача – разрушить российскую экономику, чтобы таким образом остановить конфликт», – уточнил собеседник.

«Отдельные политики, например, из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки», – указал эксперт. Причем ЕС занимает сторону Украины (против России), а не венгров и словаков. «Более того, на этом фоне Брюссель начинает изобретать механизмы для принятия решений внутри Совета Евросоюза квалифицированным большинством, а не единогласно, как это есть сейчас», – заключил Рар.

Ранее Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с призывом заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». В письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара говорится, что из-за атаки в ночь на 22 августа поставки нефти «могут быть остановлены минимум на пять дней». «Без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран [нефтью] просто невозможно», – следует из документа.

В письме Сийрято и Бланар упомянули заявление ЕК от 27 января 2025 года. В нем говорилось, что «целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей государства – члены ЕС, является вопросом безопасности» объединения. Министры двух стран призвали страны Евросоюза соблюдать свои обязательства по обеспечению поставок энергоресурсов.

«Было бы хорошо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они – Европейская комиссия, а не комиссия по Украине!» – подчеркнул Сийярто. В пятницу он сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны ВСУ – «уже в третий раз за короткий период». По его словам, удар был нанесен по инфраструктуре трубопровода «на российско-белорусской границе».

Министр экономики Словакии Дениса Сакова также подтвердила, что на нефтепровод совершена атака. «Очередная атака на трубопровод «Дружба» возле белорусской границы... Выясняем масштабы ущерба», – написала она, передает РИА «Новости».

В начале этой недели Украина уже наносила удары беспилотниками по «Дружбе». Поставки нефти были возобновлены только три дня назад, 19 августа. Сийярто тогда поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативный ремонт поврежденной инфраструктуры.

Будапешт характеризовал действия Киева как «возмутительные и неприемлемые» и дал понять, что может прекратить экспорт электроэнергии в эту страну. Отметим, Венгрия и Словакия являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Однако эксперты сомневаются, что эти страны Восточной Европы пойдут на жесткий ответ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется этот конфликт.