Генерал Мани: Советы Киеву ведут ЕС к самоисключению из диалога с Россией

Tекст: Вера Басилая

Европейские лидеры своими ошибочными советами Киеву уменьшают шансы на диалог с Россией, заявил бывший командующий Международными силами безопасности в Косове генерал Фабио Мини, передает ТАСС.

По его мнению, такие подходы ведут Европу к самоисключению из переговорного процесса с Москвой.

Генерал отметил, что Россия обладает военным превосходством в нынешнем конфликте. Он считает, что Москва намерена вернуть себе территории, которые считает российскими, а их население хочет быть частью России, поскольку они долго страдали от «нацистско-фашистской ярости» украинских властей.

Мини обратил внимание, что Киев и его европейские союзники, по его мнению, игнорируют или искажают реальную ситуацию на местах и ведут политико-дипломатическую игру без реальных возможностей и идей, проявляя упрямство, которое может привести к собственному поражению.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.