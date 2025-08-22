  • Новость часаВенгрия и Словакия призвали ЕК остановить удары Украины по «Дружбе»
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    22 августа 2025, 11:24 • Новости дня

    Политолог объяснил создание Норвегией новой военной бригады на границе с Россией

    Политолог Трухачев: Власти Норвегии демонизируют Россию в предвыборных целях

    @ HEIKO JUNGE/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Формирование Норвегией новой военной бригады на границе с Россией объясняется двумя факторами. Во-первых, королевство, хотя и не является членом ЕС, следует в общеевропейском фарватере. Во-вторых, в стране в сентябре состоятся парламентские выборы. Демонизируя Россию, местные политики пытаются заработать очки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Норвегия не является членом ЕС, но следует в общеевропейском фарватере и координирует свои действия с Брюсселем. Так что формирование бригады «Финнмарк» и наращивание военных сил под предлогом якобы угрозы со стороны России отвечают духу политики Евросоюза», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Впрочем, у решения Осло развернуть соединение на севере страны есть и внутренняя мотивация, добавил собеседник. Дело в том, что на 8 сентября запланированы парламентские выборы, и политики используют демонизацию российской стороны в предвыборных целях. «Норвежские политики состязаются в том, как они готовы обеспечить безопасность страны от якобы «непредсказуемого» соседа», – уточнил аналитик.

    «Так, бывшая премьер и лидер консервативной оппозиции Эрна Сульберг критикует нынешнего главу правительства Йонаса Стере за излишне мягкий подход к России. И тому вместе с кабмином приходится доказывать свою «крутизну». Таким образом, формирование военной бригады «Финнмарк» – история про попытки политиков заработать очки», – детализировал эксперт.

    По его мнению, такой способ поднятия рейтингов в Норвегии вполне рабочий. «Согласно результатам одного из опросов, 75% норвежцев хотят активного сворачивания связей с Россией. Пропаганда обрабатывает местных жителей годами, и настроения понятны», – отметил Трухачев, подчеркнув, что отучить Европу от использования России на своих выборах «можно только одним способом – показать военную силу и сдвинуть линию фронта в зоне СВО сильно на запад».

    Напомним, власти Норвегии впервые с 1982 года сформировали военную бригаду. Войсковая часть «Финнмарк» будет базироваться в одноименной исторической провинции, граничащей с Россией, сообщило минобороны королевства. Для соединения уже разработали план развития вплоть до 2032 года.

    По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, целью развертывания соединения на севере страны является сдерживание гипотетического противника. «Формирование Финнмаркской бригады – это необходимый ответ на более нестабильную ситуацию в сфере политики безопасности. Цель – устрашение тех, кто не желает нам добра», – заявил он.

    При этом министр добавил, что Осло «приходится соседствовать» с «опасной и непредсказуемой» Россией. Военное ведомство королевства планирует создать еще и бригаду «Юг», которая будет сформирована в Южной Норвегии.

    В мае МИД России отметили, что скандинавская страна увеличила интенсивность военных приготовлений близ границы. «Любые шаги и заявления норвежского руководства, в особенности способствующие эскалации напряженности в приграничье, вне сомнений, учитываются в нашем военно-политическом планировании», – подчеркнула официальный представитель министерства Мария Захарова.

    21 августа 2025, 21:23 • Новости дня
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    @ Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    Она объяснила это разочарованием в политике Евросоюза и Италии после недавних международных событий, передает ТАСС.

    «После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», – сказала Ривелли.

    Артистка напомнила, что по материнской линии у нее российские корни: бабушка и дедушка Орнеллы Мути были родом из Петербурга, затем переехали в Эстонию, где родилась мать знаменитой актрисы. По словам Ривелли, она очень близка с мамой и даже внешне на нее похожа.

    Найке не уточнила, предпринимала ли уже конкретные шаги по оформлению российского гражданства. Однако она отметила, что ее мать Орнелла Мути также подумывает о получении российского паспорта.

    Ранее Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.

    21 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Информацию о смене главы группировки войск «Север» подтвердило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку и заслушал доклад нового руководителя.

    Напомним, Белоусову во время инспекционного визита в место дислокации группировки войск «Север» представили новейшие робототехнические средства, используемые в зоне спецоперации.

    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    21 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России отменил приговор и отправил дело начальника учреждения Башкирии на новое рассмотрение, разъяснив разницу между взяткой и откатом.

    Верховный суд России рассмотрел жалобу осужденного Дима Муслимова, бывшего начальника федерального учреждения в Башкирии, передает ТАСС. В решении указывается, что взятка предполагает получение чиновником заведомо незаконного материального вознаграждения за служебное поведение или в связи с должностью, но подобных обстоятельств по этому делу не установлено.

    В 2023 году Муслимов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, по совокупности эпизодов его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 65 млн рублей и запрету на работу в госорганах на восемь лет. Апелляция впоследствии смягчила приговор, уменьшив срок до 13 лет.

    Адвокаты Муслимова заявляли, что их подзащитный совершил исключительно злоупотребление полномочиями, а взятка была вменена ошибочно.

    «Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу», – отметил Верховный суд.

    Суд установил, что схема передачи средств исходила от руководителя учреждения, и Муслимов забирал часть денег, которые сам же незаконно выдавал сотрудникам. Эти действия были заранее согласованы с подчиненными и не сопровождались условием совершения должностных действий. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Белорецкий суд Башкирии.

    Ранее Верховный суд России отменил решение об отказе в социальной доплате к пенсии пенсионерке Галине Бобровой из-за отсутствия у нее аккаунта на портале «Госуслуги».

    21 августа 2025, 21:34 • Новости дня
    Киркоров поправился на десять килограммов

    Киркоров рассказал своем весе на красной дорожке «Новой волны»

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    «Поп-король» российской эстрады Филипп Киркоров удивил публику, признавшись, что поправился на десять килограммов. Взвешивание прошло на открытии конкурса «Новая волна» в Казани.

    Певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о прибавке в десять килограммов и публично взвесился на красной дорожке конкурса, передает URA.RU. Артист пошутил: «Наел килограммов, наел».

    Он добавил, что сразу после прибытия в Казань его угостили местными сладостями, которые он не смог не попробовать. Киркоров уточнил: «На соточку поправился, на десять килограммов».

    Чтобы развеять сомнения, певец встал на весы прямо перед журналистами – они показали 97,85 килограмма вместе с костюмом. Он отметил, что раньше весил 90 килограммов и был не в восторге от внезапной прибавки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 9,5 тыс. рублей с фирмы певца Филиппа Киркорова за нарушения при отчетности по пенсионному страхованию.

    Филипп Киркоров выразил несогласие с обвинениями в адрес предпринимателя Самвела Карапетяна и призвал к прекращению давления на мецената и церковных деятелей.

    Также Киркоров сообщил, что восстановился после лечения осложнений из-за ожога, назвав себя фениксом.

    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    21 августа 2025, 14:34 • Новости дня
    Лавров сообщил о будущей совместной добыче ресурсов в Арктике с Индией

    Лавров: Россия и Индия задумали добывать ресурсы в Арктике и на Дальнем Востоке

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и Индия рассматривают кооперацию по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе и Дальнем Востоке как перспективное направление.

    О планах по совместной добыче энергоносителей на российской территории сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, Москва и Нью-Дели проявляют взаимную заинтересованность в реализации таких проектов.

    Лавров уточнил, что речь идет о разработке месторождений не только на Дальнем Востоке, но и на арктическом шельфе. «У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы реализовывать совместные проекты по добыче энергоносителей в том числе в Российской Федерации – на Дальнем Востоке и на арктическом шельфе», – сказал Лавров.

    Министр напомнил о давних экономических связях между двумя странами и выразил уверенность, что эта кооперация будет расширяться, в том числе в энергетической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что визит президента России Владимира Путина в Индию может состояться до конца года.

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил удивление по поводу требований США относительно закупок российской нефти.

    Вице-премьер Денис Мантуров анонсировал запуск нового телеканала RT India в столице Индии к концу текущего года.

    21 августа 2025, 15:40 • Новости дня
    В России создали комиссию по защите чести учителей

    Кравцов сообщил о создании комиссии для защиты чести и поддержки педагогов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о создании специальной комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Комиссия будет оказывать профессиональную и психологическую помощь педагогам, а также защищать их интересы в стрессовых ситуациях на местах.

    Комиссия формируется Министерством просвещения совместно с Госдумой по поручению председателя правительства и призвана предоставить новые механизмы поддержки учителей, передает ТАСС.

    Кравцов подчеркнул: «По поручению председателя правительства Российской Федерации мы вместе с Государственной думой работаем над созданием специальной комиссии по защите чести и достоинства учителей». По его словам, структура позволит оперативно решать конфликтные ситуации и помогать педагогам на местах.

    Также планируется создать совет по обеспечению интересов педагогов при Минпросвещения. Учителя смогут обращаться за помощью в ведомство по самым разным вопросам. Кравцов указал, что министерство продолжит поддерживать профессиональные конкурсы для педагогов, считая их важной частью признания заслуг учителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обсуждение Стратегии развития образования до 2036 года прошло на Всероссийском педагогическом съезде в Национальном центре «Россия». Депутаты Госдумы предложили закрепить в трудовых договорах право педагогов не отвечать на сообщения вне рабочего времени без риска дисциплинарных взысканий.

    Между тем многие родители школьников планируют экономить на сборах детей в школу, при этом основная часть сокращений коснется подарков педагогам и цветов.

    21 августа 2025, 21:01 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной смене подхода США к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в эфире одной из американских радиостанций заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    По словам Трампа, в течение двух недель станет ясно, возможно ли мирное решение ситуации, передает ТАСС.

    «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли мир на Украине.

    Ранее Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    21 августа 2025, 16:35 • Новости дня
    Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра обороны Иванова на 1,2 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генпрокуратура России подала иск в суд о взыскании имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова на сумму 1,2 млрд рублей.

    Указывается, что официальные доходы Иванова за 2016–2024 годы составили 136 млн 894 тыс. рублей, тогда как общая стоимость установленного имущества оценивается в 1 млрд 239 млн рублей, передает ТАСС.

    Среди активов, подлежащих взысканию, фигурируют денежные средства в рублях и иностранной валюте, изъятые при обысках 24 апреля прошлого года, на сумму 333 млн рублей. К ним также относятся ювелирные изделия, дорогие часы и картины стоимостью 235 млн рублей.

    В иске перечислены жилые и нежилые помещения, участки в Москве, Подмосковье, на берегу Волги в Тверской области и в Карелии, а также 37 автомобилей и мотоциклов премиальных брендов.

    Часть имущества оформлена как на самого Иванова, так и на его родственников и на три подконтрольные компании: ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-техно».

    В иске также перечислено коллекционное оружие: восемь наименований старинных ружей и пистолетов, в том числе револьвер Philippe Counet, пистолет 1879 года C.G. BONEHELL, охотничьи ружья и штуцеры, а также коллекция холодного оружия – 16 мечей, шпаг, стилетов и ятаганов, передает РИА «Новости». Среди них – мечи с маркировкой XIX века, офицерский кортик люфтваффе, французская сабля, швейцарский штык-тесак и шпага прусских железнодорожников.

    Накануне Генеральная прокуратура России обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

    В начале июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей.

    21 августа 2025, 18:25 • Новости дня
    Минобороны: Александро-Шультино стало последним рубежом перед Константиновкой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобожденное российскими войсками село Александро-Шультино стало последним населенным пунктом на юго-восточном направлении перед Константиновкой в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По данным Минобороны, бойцы 4-й бригады Южной группировки войск штурмовали Александро-Шультино малыми группами, при поддержке артиллерии и подразделений БПЛА, передает ТАСС.

    «Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления. В ходе штурма села бойцы Южной группировки войск использовали тактику малых групп, которая уже неоднократно показала свою эффективность. При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА огневые точки противника подавлялись и уничтожались, что позволяло штурмовикам уверенно продвигаться вперед», – сообщило ведомство.

    Отмечается, что несмотря на разрушения, украинские военнослужащие продолжали укрываться в подвалах домов. В Минобороны добавили, что штурм таких укрытий отрабатывался бойцами 4-й бригады на полигонах в тыловых районах зоны спецоперации, а использование зарядов из противотанковых мин обеспечивало быструю зачистку позиций без замедления темпов наступления.

    Напомним, российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. Накануне ВС России освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР.

    21 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытках сорвать прогресс по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, активность этой группы преследует цель сорвать прогресс, наметившийся по итогам саммита на Аляске и предыдущих контактов между представителями американской и российской сторон, передает ТАСС.

    Лавров также прокомментировал инициативу Владимира Зеленского о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Зеленский ранее неоднократно заявлял о нежелании вести переговоры с российским лидером и до сих пор не отменил указ, запрещающий такие переговоры.

    По мнению Лаврова, риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным в действительности не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход.

    «Явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле «Квартал 95» и прочих трюков», – подчеркнул глава МИД России.

    Ранее «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

    21 августа 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову.

    Соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Красникову Геннадию Яковлевичу», – сказано в документе.

    Геннадий Красников занимает пост президента РАН с 2022 года.

    В июле Красников на встрече с Путиным заявил о востребованности и эффективности фундаментальных исследований для нужд обороны и безопасности страны.

    21 августа 2025, 14:43 • Новости дня
    Биржевая цена бензина АИ-92 установила новый исторический рекорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Бензин АИ-92 продолжил дорожать на бирже и достиг нового максимального значения, при этом цена АИ-95 впервые за несколько дней снизилась.

    Биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила максимум, передает ТАСС. Цена топлива выросла на 0,21%, достигнув 72,66 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 августа и составлял 72,51 тыс. рублей за тонну.

    В то же время бензин АИ-95 по территориальному индексу европейской части России подешевел за день на 1,11%, опустившись до 81,342 тыс. рублей за тонну после серии рекордных подорожаний. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,2% и составила 61,129 тыс. рублей за тонну.

    Топочный мазут подорожал на 0,83% до 23,756 тыс. рублей за тонну, тогда как авиакеросин сохранил прежнюю стоимость – 71,461 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов увеличилась на 5,44%, достигнув 20,789 тыс. рублей за тонну.

    Ранее вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении запрета экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, а для непроизводителей – до конца октября.

    В правительстве заявили, что внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме. Новак поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минэнерго ожидают увеличения поставок топлива внутри страны и стабилизации ситуации на рынке благодаря временному ограничению на вывоз бензина. Кабмин намерен сохранить ограничения на экспорт бензина с российских НПЗ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в течение сентября.

    22 августа 2025, 00:20 • Новости дня
    День Государственного флага РФ отмечается в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага Российской Федерации.

    Праздник был утвержден указом президента Бориса Ельцина 20 августа 1994 года по случаю «восстановления 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага», передает ТАСС.

    Исторический флаг впервые был поднят на русском корабле «Орел» в 1668 году при царе Алексее Михайловиче. В 1693 году триколор стал личным штандартом Петра I. В XVIII–XIX веках флаг использовали не только на коммерческих судах, но и для обозначения российских территорий, в том числе колонистами в Америке.

    В 1858 году император Александр II утвердил черно-желто-белые цвета на знаменах, флагах для государственных украшений, а с 1865 года эти цвета стали официальными государственными.

    В 1896 году совещание при министерстве юстиции, созванное императором Николаем II, постановило окончательно признать бело-сине-красный флаг флагом империи.

    После 1918 года Советская Россия отказалась от триколора, заменив его красным знаменем. Триколор вернулся в августе 1991 года, когда Верховный совет РСФСР официально признал его в качестве национального флага. Новое законодательное оформление флаг получил в 1993 и 2000 годах, когда были утверждены современные цвета и пропорции.

    В этот же день отмечается День Республики Коми, образованной 22 августа 1921 года как административная единица Автономная область Коми, а с 1936 года – Коми АССР.

    21 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Суд в Москве запретил мем о цыганах из «Большого куша»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Останкинский суд Москвы вынес решение о блокировке информации с оскорбительной цитатой о цыганах из известного фильма Гая Ричи.

    Суд удовлетворил иск прокуратуры о признании запрещенной к распространению информации в интернете, содержащей высказывания, разжигающие ненависть к цыганам, передает ТАСС.

    «Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайтах: (перечисление пяти web-страниц), запрещенной к распространению», – сказано в документе. Суд постановил немедленно исполнить это решение.

    В список запрещенных публикаций попали мемы и оскорбительные фразы, в том числе цитата «Ненавижу, ***, цыган» из фильма «Большой куш». Также блокировке подлежат обсуждения на интернет-форумах и статьи с негативными высказываниями, признанными экстремистскими по содержанию.

    Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, озвучивший фильм, в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что фраза является точным переводом оригинального выражения персонажа и повторяется другими героями картины.

    «Многие граждане не понимают по-английски и вынуждены смотреть фильмы в переводе. Вот в фильме «Большой куш» режиссера Гая Ричи один из героев говорит I *** hate pikeys, что на русский можно перевести как «Ненавижу, ***, цыган». Другие герои там, кстати, данное выражение повторяют. В других фильмах говорят о ненависти к неграм, кстати», – подчеркнул он.

    Пучков также обратил внимание, что кино – это художественное произведение, где герои могут высказывать разные мнения. Он выразил сомнение, что теперь под запрет могут попасть не только мемы, но и все фильмы Гая Ричи целиком.

    Ранее Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о признании информации на нескольких сайтах запрещенной на территории России: речь идет о российском андеграундном фильме «Зеленый слоник», картине «Ниндзя-убийца» сестер Вачовски и хорроре «Эксперимент за стеклом».

    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада».

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию

    В Брянской области частично ликвидирована, частично поймана украинская ДРГ под названием «Бобры». Ее задачей было осуществление громких терактов, однако обезвреженные диверсанты не выглядят профессионалами своего дела, несмотря на западное «образование»: их обучали в странах НАТО. Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
