Политолог объяснил создание Норвегией новой военной бригады на границе с Россией

Политолог Трухачев: Власти Норвегии демонизируют Россию в предвыборных целях

Tекст: Олег Исайченко

«Норвегия не является членом ЕС, но следует в общеевропейском фарватере и координирует свои действия с Брюсселем. Так что формирование бригады «Финнмарк» и наращивание военных сил под предлогом якобы угрозы со стороны России отвечают духу политики Евросоюза», – отметил политолог Вадим Трухачев.

Впрочем, у решения Осло развернуть соединение на севере страны есть и внутренняя мотивация, добавил собеседник. Дело в том, что на 8 сентября запланированы парламентские выборы, и политики используют демонизацию российской стороны в предвыборных целях. «Норвежские политики состязаются в том, как они готовы обеспечить безопасность страны от якобы «непредсказуемого» соседа», – уточнил аналитик.

«Так, бывшая премьер и лидер консервативной оппозиции Эрна Сульберг критикует нынешнего главу правительства Йонаса Стере за излишне мягкий подход к России. И тому вместе с кабмином приходится доказывать свою «крутизну». Таким образом, формирование военной бригады «Финнмарк» – история про попытки политиков заработать очки», – детализировал эксперт.

По его мнению, такой способ поднятия рейтингов в Норвегии вполне рабочий. «Согласно результатам одного из опросов, 75% норвежцев хотят активного сворачивания связей с Россией. Пропаганда обрабатывает местных жителей годами, и настроения понятны», – отметил Трухачев, подчеркнув, что отучить Европу от использования России на своих выборах «можно только одним способом – показать военную силу и сдвинуть линию фронта в зоне СВО сильно на запад».

Напомним, власти Норвегии впервые с 1982 года сформировали военную бригаду. Войсковая часть «Финнмарк» будет базироваться в одноименной исторической провинции, граничащей с Россией, сообщило минобороны королевства. Для соединения уже разработали план развития вплоть до 2032 года.

По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, целью развертывания соединения на севере страны является сдерживание гипотетического противника. «Формирование Финнмаркской бригады – это необходимый ответ на более нестабильную ситуацию в сфере политики безопасности. Цель – устрашение тех, кто не желает нам добра», – заявил он.

При этом министр добавил, что Осло «приходится соседствовать» с «опасной и непредсказуемой» Россией. Военное ведомство королевства планирует создать еще и бригаду «Юг», которая будет сформирована в Южной Норвегии.

В мае МИД России отметили, что скандинавская страна увеличила интенсивность военных приготовлений близ границы. «Любые шаги и заявления норвежского руководства, в особенности способствующие эскалации напряженности в приграничье, вне сомнений, учитываются в нашем военно-политическом планировании», – подчеркнула официальный представитель министерства Мария Захарова.