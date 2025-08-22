Опровергнут фейк об увольнении из-за отказа установить мессенджер MAX

Авторы канала «Война с фейками» опровергли фейк об увольнении из-за неустановки MAX

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня развлекательные паблики облетело видео, где молодой парень рассказывает о том, как потерял работу, после того как отказался установить MAX. В видео он утверждает, что работал на складе, а владелец «буквально обезумел», услышав отказ, и уволил юношу», – сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Расследование показало, что автором вирусного ролика про увольнение с работы за отказ устанавливать мессенджер MAX является 23-летний уроженец Зеленограда. Он позиционирует себя как профессиональный сммщик и режиссер, а также руководит собственным ИП, занимающимся созданием вирусных видео. За последние годы он значительную часть времени провел за границей, вернувшись в Россию лишь в 2024 году.

На платформе TikTok, где было размещено видео, у него более 180 публикаций, шесть роликов набрали больше 30 тыс. просмотров. Однако вирусным ролик о MAX стал только после распространения в пабликах с общей аудиторией свыше 3,5 млн человек, а первой крупной площадкой его публикации стал телеканал «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента в РФ).

«Почему же юноша, несмотря на поднявшийся хайп, не упомянул название склада? Все просто – названия не существует», – пишет «Война с фейками». Авторы расследования обращают внимание на несостыковки в резюме и требованиях вакансий складских руководителей, а так же на оппозиционной настрой автора видео и использование им приемов создания инфоповода для раскрутки – цитирование в ролике популярных среди оппозиционных медиа страхов.

По мнению экспертов «Война с фейками», распространяемое видео является элементом кампании по дискредитации мессенджера MAX.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов заявил, что первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины.

