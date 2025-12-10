В Госдуме предложили создать российский аналог Roblox

Депутат Немкин поддержал идею полного контроля контента в аналоге Roblox

Tекст: Тимур Шайдуллин

В России нужно создать свой аналог популярной детской платформы Roblox под полным контролем госорганов, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью «Газета.Ru». Он поддержал инициативу Общественной палаты разработать российскую версию сервиса и отметил, что решение заблокировать Roblox было преждевременным, однако актуальным стало создание отечественного аналога с настоящей, а не формальной модерацией.

По словам Немкина, такого рода площадка сможет гарантировать безопасность детей и исключить попытки вовлечения подростков в противоправные действия. Депутат подчеркнул: «Мы должны предложить детям пространство для творчества и обучения, где контент проходит реальную, а не формальную модерацию, где исключены попытки вовлечения подростков в противоправные действия, где родители и государственные органы имеют инструменты контроля и оперативного реагирования».

Депутат уверен, что в России достаточно компаний, способных реализовать проект на мировом уровне: это как крупные игровые студии, так и создатели образовательных платформ, команды, работающие с метаверсами и 3D-технологиями. Немкин уверен, что координация между государством, отраслевыми ассоциациями и IT-компаниями делает задачу реализации российского аналога Roblox вполне достижимой.

В заключении он отметил, что Россия не собирается терпеть «игнорирование своих законов иностранными платформами» и готова создавать собственные решения, которые ориентированы на безопасность граждан и развитие, а не на риски. Инициативу по созданию отечественного Roblox депутат призвал поддержать максимально широко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox в России 3 декабря из-за распространения противоправных материалов экстремистской и террористической направленности и педофилии.

После блокировки Roblox значительное число несовершеннолетних выразили намерение покинуть Россию. В Кремле подтвердили, что большинство обращений от детей касается самой игры, а не планов уехать из страны. Помимо России, ограничения или блокировки Roblox также ввели Ирак, Китай, Турция, Алжир, Катар и частично ОАЭ, а Индонезия и Бразилия рассматривают такие меры; Нидерланды начали публичную экспертизу рисков Roblox для детей.

