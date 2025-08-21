Мирный житель пострадал в результате детонации дрона в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранен мирный житель», – сообщил Гладков в Telegram.

В селе Бочковка в результате взрыва дрона во дворе частного дома мужчина получил осколочное ранение плеча, ему оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. В доме выбиты окна, повреждены две постройки. В этом же селе второй дрон повредил фасад частного дома.

В поселке Октябрьский два беспилотника разрушили помещение на территории коммерческого объекта и повредили легковой автомобиль. В поселке Разумное после взрыва дрона в машине выбиты лобовое стекло и поврежден кузов.

В Шебекинском округе в Шебекино два дрона взорвались на дороге, повреждены два легковых автомобиля. Город подвергся артиллерийскому обстрелу: в одном доме пострадали кровля, окна, входная группа, забор и газовая труба, в другом выбиты окна.

В селе Муром беспилотник повредил окна, фасад и ворота дома. В Вознесеновке FPV-дрон вызвал пожар трактора и повредил кровлю дома. В районе села Маломихайловка дрон осколками повредил автомобиль.

Город Грайворон атакован беспилотником, повреждены четыре автомобиля и ГАЗель, в частном доме выбито окно, посечена калитка. В Почаево атаки трех дронов повредили два автомобиля и склад на сельхозпредприятии.

В Санково дрон разрушил крышу дома, в Дорогощи выбиты окна в двух домах и постройке. В Дунайке два дрона осколками повредили два автомобиля и два дома. В Почаево дрон атаковал автомобиль на ходу.

В селе Грушевка Волоконовского района FPV-дрон поразил оборудование на сельхозпредприятии, в хуторе Шаховка поврежден забор дома. В хуторе Климовое Борисовского района дрон взорвался на крыше дома, повреждена кровля.

