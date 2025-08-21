Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Врач объяснила, почему возникает и чем опасна плохая память на лица
Врач Симонова рассказала о причинах, диагностике и лечении плохой памяти на лица
Неспособность узнавать знакомые лица может быть симптомом редкого неврологического расстройства, связанного с нарушениями в работе височной доли мозга.
Прозопагнозия, или лицевая слепота, встречается примерно у 2–2,5% людей по всему миру, рассказала врач-терапевт Татьяна Симонова, передает «Газета.ру».
Это состояние может быть врожденным или приобретенным вследствие инсульта, черепно-мозговых травм, энцефалита, болезни Альцгеймера или аутических расстройств. При этом зрение, слух и память пациента не нарушены.
За распознавание лиц отвечает височная доля мозга, а при лицевой слепоте нарушается процесс обработки зрительных образов: мозг видит лицо, но не может «узнать» его. Иногда пациенты отмечают, что все лица кажутся размытыми, поскольку не выделяются из окружающей среды.
По словам Симоновой, без лечения прозопагнозия способна привести к социальной изоляции и спровоцировать депрессию либо тревожность. Врач советует при подозрении на это расстройство срочно обратиться к неврологу, чтобы исключить инсульт, опухоли или нейродегенеративные заболевания. Диагностика включает тесты на узнавание лиц, МРТ или КТ мозга, электроэнцефалографию и нейропсихологические тесты.
Полное выздоровление наступает крайне редко. Основная терапия заключается в адаптации: пациенты учатся распознавать людей по голосу, походке или другим отличительным признакам, используют специальные мобильные приложения, проходят когнитивную терапию и реабилитацию после травм.
Профилактики врожденной формы не существует. Для предотвращения приобретенной прозопагнозии рекомендуется следить за артериальным давлением, своевременно лечить заболевания мозга и использовать защитные шлемы при занятиях спортом.
