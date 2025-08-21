В Воронежской области из-за БПЛА задержаны поезда и лишены света села

Tекст: Ирма Каплан

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий», – сообщил он.

Гусев уточнил, что дежурными силами ПВО в одном из районов на юге области обнаружено и уничтожено более пяти БПЛА.

«По предварительной информации, пострадавших нет», – написал он.

По его данным, угроза удара БПЛА в Кантемировском и Россошанском районах сохраняется, а режим опасности атаки беспилотников действует на всей территории региона.

Напомним, в ночь на среду, 20 августа, над Воронежской областью были ликвидировано не менее семи дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночное время 20 августа дежурные средства противовоздушной обороны

перехватили и уничтожили над страной 42 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

Эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Джастин Бронк заявил, что российские военные используют широкий набор средств, позволяющих эффективно нейтрализовать угрозу беспилотников.