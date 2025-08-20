Губернатор сообщил о не менее семи сбитых над Воронежской областью дронах ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», – сказано в посте.

Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА на территории региона все еще актуальна.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России.