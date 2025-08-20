Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Губернатор сообщил о не менее семи сбитых над Воронежской областью дронах ВСУ
В ночь на среду, 20 августа, над Воронежской областью были ликвидировано не менее семи дронов ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», – сказано в посте.
Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА на территории региона все еще актуальна.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России.