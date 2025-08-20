Депутаты предложили обязать работодателей выплачивать премии за стаж

В Госдуму внесли законопроект о премиях сотрудникам с пятилетним стажем

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны выплачивать премии сотрудникам, проработавшим на одном месте более пяти лет, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу уточняется: «Законопроектом предлагается обязать работодателей предоставлять премии лицам, отработавшим в компании пять и более лет в размере среднего месячного заработка».

Сейчас Трудовой кодекс закрепляет лишь общее правило поощрения за труд, где премирование остается правом работодателя и регулируется локальными актами.

Авторы инициативы считают, что введение обязательных премий поможет удерживать квалифицированный персонал, не повлияет на уровень безработицы и усовершенствует систему поощрения за длительный стаж и добросовестную работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФНС Даниил Егоров сообщил о росте налоговой поддержки семей. Ольга Голышенкова отметила, что инициатива увеличить отпуск предпенсионерам требует баланса между поддержкой работников и интересами бизнеса.

Евгений Машаров заявил, что работодатели, незаконно лишившие сотрудников премий, рискуют получить штраф до 50 тыс. рублей.