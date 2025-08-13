Глава ФНС доложил Путину о налоговых мерах поддержки семей с детьми

Глава ФНС Егоров доложил Путину о налоговых мерах поддержки семей с детьми

Tекст: Валерия Городецкая

В 2025 году работники с детьми получают удвоенные налоговые вычеты у работодателей в автоматическом режиме, сообщил Егоров, передает РИА «Новости». Эта мера коснется примерно 15 млн граждан, а общий объем предоставленной налоговой экономии достигнет 35 млрд рублей.

Егоров уточнил, что размер стандартного детского вычета в 2025 году на второго ребенка составляет 2,8 тыс. рублей, а на третьего и последующих детей – 6 тыс. рублей. Совокупный доход родителей, позволяющий применять эти вычеты, увеличен с 350 до 450 тыс. рублей в год.

Он напомнил о принятом решении по введению социальной налоговой выплаты для семей с детьми. Речь идет о ежегодной выплате, которая снижает ставку НДФЛ до 6% для семей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум по региону. ФНС уже сверяет данные о таких семьях с информацией Социального фонда России, чтобы в 2026 году начать выплаты по доходам, полученным в 2025 году.

Срок рассмотрения декларации 3-НДФЛ и заявлений на налоговые вычеты, по словам Егорова, составляет около 12 дней.

Напомним, в среду в Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой ФНС Даниилом Егоровым, посвященная динамике налоговых поступлений за этот год.

Предыдущая встреча Путина с главой Федеральной налоговой службы проходила осенью прошлого года.