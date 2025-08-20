Группировка «Южная» уничтожила блиндаж ВСУ и пункт управления дронами

Tекст: Алексей Дегтярев

Уничтожены два пункта управления беспилотниками и блиндаж с личным составом ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища, указало ведомство, передает ТАСС.

Цели засекли операторы БПЛА во время воздушной разведки и патрулирования.

Координаты обнаруженных объектов передали командованию, после чего по ним нанесли удар артиллерийские расчеты и FPV-дроны. Были уничтожены оборудование и личный состав противника.

Потери ВСУ, по информации министерства, составили до двух отделений пехоты, включая два расчета по управлению беспилотниками.

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ группировки войск «Север» захватили 15 зданий в Юнаковке и продвинулись вперед на 500 метров. Несколькими днями ранее российские военные прорвали линию обороны украинской армии у Купянска.

До этого в Серебрянском лесу практически полностью была уничтожена 53-я механизированная бригада ВСУ.