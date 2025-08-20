Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.3 комментария
Группировка «Южная» уничтожила блиндаж ВСУ и пункт управления дронами
У Клебан-Быкского водохранилища в ДНР бойцы группировки «Южная» уничтожили объекты украинских военных, включая пункты управления БПЛА и блиндаж, сообщило Минобороны.
Уничтожены два пункта управления беспилотниками и блиндаж с личным составом ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища, указало ведомство, передает ТАСС.
Цели засекли операторы БПЛА во время воздушной разведки и патрулирования.
Координаты обнаруженных объектов передали командованию, после чего по ним нанесли удар артиллерийские расчеты и FPV-дроны. Были уничтожены оборудование и личный состав противника.
Потери ВСУ, по информации министерства, составили до двух отделений пехоты, включая два расчета по управлению беспилотниками.
Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ группировки войск «Север» захватили 15 зданий в Юнаковке и продвинулись вперед на 500 метров. Несколькими днями ранее российские военные прорвали линию обороны украинской армии у Купянска.
До этого в Серебрянском лесу практически полностью была уничтожена 53-я механизированная бригада ВСУ.