Tекст: Дмитрий Зубарев

Штурмовые группы Северян продолжают интенсивные бои на направлении Юнаковки, передает Telegram-канал «Северный ветер». За сутки подразделения ВДВ группировки «Север» заняли 15 зданий и продвинулись на 500 метров вперед. Противник ведет доукомплектование штурмовых подразделений и изредка предпринимает контратаки.

В районе Садков бойцы ВДВ парировали контратаку 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанеся ей потери и заставив отойти. Командование ВСУ выводит значительную часть подразделений 129-й бригады для восполнения потерь, оставляя там только 237-й батальон и направляя специальные роты батальона «Шквал», состоящие из заключенных с инфекционными заболеваниями.

На Теткинском и Глушковском участках фронта активных боев не велось, однако противник продолжает переброску подкреплений. По скоплениям техники и живой силы работают авиация ВКС и артиллерия. В Харьковской области штурмовые группы Северян заняли два опорных пункта ВСУ в лесу западнее Синельниково, продвинувшись на 200 метров. В Волчанске бойцы расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья и уничтожили танк противника.

В подразделениях 57-й мотопехотной бригады ВСУ зафиксирован рост дезертирства, командование занимается возвращением ушедших солдат. На Липцовском направлении изменений не произошло. Российская авиация и расчеты ТОС-1А продолжают наносить удары по позициям ВСУ в районе Мелового, Хатнего, Чугуновки и Амбарного.

Общие потери противника за сутки превысили 160 человек. В Сумской и Харьковской областях уничтожено различное вооружение и техника, в том числе БМП «Бредли», БТР «Спартан», танк, станции «Старлинк», склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Север» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ пытались отбить утраченные позиции в Сумской области, но не добились успеха.