Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что карта Украины, выставленная в Белом доме во время переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала своеобразным сигналом для украинских властей и их сторонников. По ее словам, карта должна «привести в чувство» всех тех, кто в последние годы игнорировал исторический и географический контекст событий. передает радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что карта, по ее мнению, наглядно показала Зеленскому и его окружению, а также тем, кто зависит от него и кого он защищает, масштаб их утрат «во всех смыслах», и стала мощной оплеухой для киевского режима.

Она также отметила, что «привести Зеленского в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было».

Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.